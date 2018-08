"De ce nu mi l-ai dat mie pe Mbappe?!" Lovitura INTERZISA pentru Real Madrid. Cum putea sa-i ia Mbappe coroana lui Ronaldo

Florentino Perez inca nu s-a impacat cu gandul ca l-a pierdut pe Mbappe.



Vicepresedintele lui AS Monaco, Vadim Vasiliev, a dezvaluit ca seful de la Real nu rateaza niciun prilej pentru a-l taxa ca a facut afacerea de 180 de milioane cu PSG.

"Real si AS Monaco sunt cluburi prietene. Am mai vorbit cu Florentino Perez. De fiecare data cand ne vedem, imi reproseaza ca nu i l-am vandut lui pe Mbappe", a spus Vasiliev la Radio RMC.

Kylian Mbappe a fost dorit de Real vara trecuta, insa transferul a picat dupa ce PSG a venit cu o propunere bomba in valoare de 180 de milioane de euro.

Marile ziare de sport din Madrid Marca si AS au scris despre interesul lui Real si in aceasta vara, insa mutarea n-a avut nicio sansa de reusita in ciuda sumei gigantice de transfer vehiculate: 500 de milioane de euro. Mbappe a anuntat chiar dupa finala Mondialului castigat cu nationala Frantei ca nici nu se gandeste sa paraseasca Parisul pentru moment.