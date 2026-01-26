Spectacolul din Ligue 1 se vede în România în exclusivitate pe VOYO.



Endrick a marcat patru goluri în primele trei meciuri oficiale disputate în tricoul lui Olympique Lyon. Brazilianul a fost de neoprit în duelul cu Metz, scor 5-2, meci în care a semnat o triplă.



Endrick, lăudat de spanioli după primele meciuri la Lyon



Jurnaliștii din Spania nu înțeleg cum Real Madrid nu a reușit să îl facă pe Endrick să joace în acest fel și în La Liga:



"Timp de un an și jumătate, Endrick a purtat tricoul lui Real Madrid, lăsând impresia unui leu ținut în cușcă. Totuși, i-au fost suficiente doar trei meciuri la Lyon pentru a arăta clar că răgetul său a devenit de neoprit", scrie Marca.



Și cei de la AS au o părere similară: "Endrick face valuri în Franța. Tocmai a oferit o prestație cu adevărat excepțională, este un exemplu de urmat".



L'Equipe are numai cuvinte de laudă pentru noul număr 9 de la Lyon: "Tânărul Endrick a făcut praf defensiva lui Metz, reușind un hat-trick duminică, în victoria cu 5-2. Prezența sa schimbă totul pentru Lyon, echipă aflată confortabil pe locul 4, care poate visa acum la o a doua parte de sezon explozivă, grație atacantului său de doar 19 ani", scriu francezii.



Endrick mai are contract cu Real Madrid până în 2030. Spaniolii au plătit 47,5 milioane de euro pentru aducerea sa de la Palmeiras, în 2024.



Olympique Lyon ocupă acum locul 4 în Ligue 1, cu 36 de puncte. PSG este lider în clasament, cu 45 de puncte.

