Paris FC din Ligue 1 a anunţat duminică transferul oficial al atacantului italian Ciro Immobile.

Immobile, ajuns la 35 de ani, este astfel, de duminică, jucătorul celor de la Paris FC cel puţin până la finalul acestui sezon.

Immobile, la Paris FC



Fostul internațional italian a semnat un contract până la sfârşitul sezonului, cu opţiune pentru încă un an.

„Ciro este un adevărat competitor, un atacant care a marcat multe goluri de-a lungul carierei sale. Mai presus de toate, îşi va aduce vasta experienţă, caracterul şi personalitatea echipei şi clubului.

Este un adevărat atu pentru club şi îi urăm mult succes în tricoul Paris FC”, a declarat Marco Neppe, directorul sportiv al clubului Paris FC, într-un comunicat citat de news.ro.

Immobile a fost legitimat la Bologna din iulie 2025, dar a avut probleme cu accidentările şi nu a evoluat în foarte multe meciuri pentru formația din Serie A.

