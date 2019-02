EMILIANO SALA | Patronul lui Cardiff plateste transportul in Argentina. Prima reactie oficiala a miliardarului care l-a transferat

Trupul neinsufletit al lui Emiliano Sala va fi transportat in Argentina pe banii lui Cardiff.

Emiliano Sala a murit la scurt timp dupa transferul carierei sale. La 27 ani, Sala pleca de la Nantes la Cardiff in Premier League pentru 20 de milioane de euro.

Imediat dupa ce a fost prezentat la noua echipa, Emiliano Sala a zburat inapoi la Nantes ca sa-si ia ramas bun de la fostii coechipieri. La intoarcere, avionul Piper Malibu a disparut de pe radare deasupra Canalului Manecii.

Doua saptamani mai tarziu, autoritatile au descoperit epava avionului sub apele Canalului Manecii, alaturi de un corp neinsufletit. Aseara tarziu, autoritatile au confirmat: Emiliano Sala este mort!

Chiar daca Sala nu a apucat sa joace vreun minut pentru Cardiff, clubul Nantes i-a somat pe galezi sa achite cele 20 de milioane de euro pentru transfer.

Pana atunci, patronul galezilor anunta ca va achita transportul lui Sala in Argentina sa natala.



"Emiliano Sala, tot timpul in sufletele noastre!"

Malaezianul Vincent Tan, miliardarul care detine Cardiff, a vorbit pentru prima data despre aceasta tragedie.

"O sa tinem legatura in continuare cu AAIB si cu anchetatorii pentru a afla cum s-a petrecut acest accident si o sa-i asistam familia lui Emiliano Sala. Ne-am oferit sa aranjam transportul lui Emiliano inapoi in Argentina, la familie, pentru inmormantare. Chiar daca va fi acolo, sufletul sau se va afla pentru totdeauna in inimile noastre. Am suferit o pierdere teribila, dar cea mai mare pierdere este pentru familia lui Sala", a spus Vincent Tan.



Cardiff, amenintata cu depunctarea!

Socati de disparitia lui Emiliano Sala, galezii de la Cardiff n-au mai achitat cele 20 de milioane de euro pentru transferul de la Nantes. Francezii au amenintat chiar cu depunctarea in eventualitatea in care nu isi vor mai primi banii. Galezii au anuntat ca vor plati banii, insa imediat dupa ce vor avea confirmarea decesului jucatorului.

Moartea lui Sala poate duce la demiterea antrenorului Neil Warnock de la Cardiff. El este cel care a lucrat cu agentul Willie McKay, un personaj controversat in Marea Britanie, pentru transferul lui Sala. McKay este cel care a aranjat transportul lui Sala catre Franta cu un avion de dimensiuni usoare. Pilotul aeronavei nu avea licenta comerciala. Willie McKay a fost implicat in afaceri uriase, precum transferul lui Ronaldinho la Barcelona, insa acum nu mai are licenta si lucreaza prin fiii sai.