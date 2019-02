Mesaje din intreaga lume dupa moartea lui Emiliano Sala! Diego Maradona, Kylian Mbappe si presedintele Argentinei au reactionat dupa vestea tragica

Autoritatile au anuntat oficial joi noapte ca trupul neinsufletit descoperit in epava avionului care a disparut pe 23 ianuarie este al lui Emiliano Sala. Cardiff City, clubul la care abia se transferase atacantul, a postat un comunicat oficial: "Ne oferim cele mai dureroase sentimente si condoleante familiei lui Emiliano. El si David vor ramane mereu in gandurile noastre" a scris clubul galez.

Atacantul argentinian al celor de la Manchester City, Sergio Aguero, a scris si el un mesaj pe retelele de socializare: "Odihneste-te in pace, Emiliano. Condoleante prietenilor si familiei". Kylian Mbappe, cel care a donat 26.000 de euro pentru operatiunea privata de cautare a lui Sala, a scris la randul sau: "RIP EMI". Diego Maradona a avut un mesaj emotionant: "Imi pare foarte rau pentru aceasta veste trista. Multi au pastrat sperante pentru tine, Emiliano. Trimit imbratisari familiei si prietenilor si le multumesc jucatorilor argentinieni pentru respectul fata de un coleg, dar si fanilor din intreaga lume. Ne vom reintalni, Emiliano".

Presedintele Argentinei, Mauricio Macri, a scris un mesaj pe Twitter la putin timp dupa anuntul decesului lui Sala: "Ce veste dureroasa. Condoleante familiei lui Sala, prietneilor si colegilor intr-o perioada atat de dificila. Suntem alaturi de voi" a scris Macri.

Enorme tristeza ???? QEDP Emiliano. Mis condolencias a familiares y amigos #PrayForSala ????????//Terribly sad ???? Rest in peace, Emiliano. My condolences to his friends and family #PrayForSala ???????? pic.twitter.com/n9aV5CGcI1

No words to describe how sad this is. ???? Thoughts and prayers go out to his family and also to the family of the pilot. ❤???????? #RIPsala pic.twitter.com/Uirj6etfZk