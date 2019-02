Ultimul gol al lui Emiliano Sala! Bijuteria marcata de argentinian cu putin timp in urma de moartea sa | VIDEO

Emiliano Sala a murit in accidentul de avion.

Anchetatorii au confirmat ca trupul neinsufletit gasit la bordul epavei avionului disparut in urma cu doua saptamani apartine atacantului argentinian Emiliano Sala.

Anuntul oficial al mortii fotbalistului a cutremurat o lume intreaga.

Emiliano Sala facea deplasarea de la Nantes la Cardiff, fiind proaspat transferat la Cardiff City, cand avionul privat a disparut de pe radare si s-a prabusit in Canalul Manecii.

Sala a marcat ultimul sau gol pentru Nantes pe 5 decembrie 2018, o adevarata bijuterie, cu capul! In acea partida, argentinianul a contribuit la victorie echipei sale in fata lui Marseille.

Mai jos, puteti vedea reusita lui Emiliano Sala!

Emiliano Sala scored his last goal for Nantes against Marseille in a 3-2 win on 5 December. Life... ???? #RIPSala ???? pic.twitter.com/p2QPd2Gbpg — Oluwashina Okeleji (@oluwashina) 8 februarie 2019

Moartea atacantului a starnit reactii si din partea marilor cluburi de fotbal. Ajax Amsterdam si AC Milan au publicat mesaje pentru fotbalist si familia acestuia.

"Odihneste-te in pace, Emiliano Sala! Iubire si condoleante pentru toti cei afectati", au scris cei de la Ajax pe Twitter.

Rest in peace Emiliano Sala. We’re sending love and condolences to everyone affected. ???????? pic.twitter.com/FUY84A51SX — AFC Ajax (@AFCAjax) 8 februarie 2019

"Sa te odihnesti in pace Emiliano", au notat si cei de la AC Milan.

May you rest in peace Emiliano #Sala ???????????????????? — AC Milan (@acmilan) 8 februarie 2019

Mai jos, puteti vedea cele mai sugestive imagini din cariera lui Emiliano Sala!

This very emotional video tribute to Emiliano Sala will hit you hard. You’ll always be remembered by every football fan around the world. ????????

pic.twitter.com/9ynlasTY9i — Mootaz Chehade (@MHChehade) 8 februarie 2019

???????? Nantes pay tribute to Emiliano Sala ahead of their first home game since his disappearance. pic.twitter.com/sXH2ZhD1oD — Football on BT Sport (@btsportfootball) 30 ianuarie 2019