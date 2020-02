Copilul REBEL al lui PSG REFUZA sub orice forma sa ii ceara scuze lui Tuchel pentru comportament! Mbappe este centrul conflictului de la Paris

Thomas Tuchel a reunit lotul lui PSG dupa incidentul petrecut cu Kylian Mbappe.

PSG are un sezon fantastic in Ligue 1, asa cum obisnuieste de foarte multi ani. Cu toate astea, in ultimul meci cu Montpellier, au existat scene de tensiune intre una dintre vedetele echipei, Kylian Mbappe si antrenorul Thomas Tuchel.



Pe Mbappe l-a deranjat extrem de tare ca a fost schimbat in minutul 70, desi scorul era 5-0 pentru PSG si a inceput sa aiba o discutie in contradictoriu cu Tuchel, care incerca sa vorbeasca cu el. Atacantul a refuzat, vizibil iritat, sa comunice cu antrenorul.

In urma intamplarilor, Thomas Tuchel a reunit lotul pentru a vorbi despre incidentul petrecut, explicandu-le jucatorilor ca nu este necesar sa alimenteze presa, dupa cum scrie L'Equipe. Cu toate astea, in timpul intalnirii, Mbappe a refuzat sa isi ceara scuze in fata lui Tuchel pentru comportamentul sau, desi a admis ca a fost prea dur si intentia lui nu a fost sa fie nerespectuos fata de Cavani sau Icardi, care au fost schimbati in momentul in care a iesit francezul.