"Hai, lasa!" Mbappe, scene incredibile la marginea terenului dupa schimbare! Ce a facut in fata lui Tuchel

Mbappe a parut ca nu intelege decizia lui Tuchel de a-l schimba in PSG - Montpellier!

Mbappe a marcat in minutul 57. A mai ramas in teren 11 minute, apoi i-a lasat locul lui Mauro Icardi. Atacantul francez n-a suportat prea bine ideea tactica a antrenorului sau. Tuchel a parut ca-i explica in zadar la marginea terenului ce a stat la baza schimbarii.

"Voi decide mereu in baza meritului sportiv. Nu jucam tenis, jucam fotbal", a comentat Tuchel la conferinta de presa de dupa meci pe marginea momentului tensionat de la marginea terenului.