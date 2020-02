"Cine se crede?! Este cea mai mare dezamagire!" Kylian Mbappe este FACUT PRAF dupa conflictul cu Tuchel! Fost jucator al lui PSG ii critica atitudinea francezului

Kylian Mbappe a fost protagonistul meciului dintre PSG si Montpellier, desi nu prestatia sa a fost cea care a atras atentia.

Fost jucator al lui PSG si al Barcelonei, Christophe Dugarry a oferit un interviu pentru RMC Sport in care a vorbit despre conflictul dintre Kylian Mbappe si antrenorul sau, Thomas Tuchel.

Kylian Mbappe s-a enervat extrem de tare in momentul in care Tomas Tuchel l-a scos de pe teren, la scorul de 5-0 pentru echipa lui. Reactia atacantului a fost surprinsa de camere, in momentul in care vrea sa treaca nervos pe langa antrenor si acesta incearca sa ii explice de ce l-a scos. Mbappe refuza sub orice forma sa comunice cu Tuchel si merge in tribuna.

PSG manager Tuchel substituted Mbappe earlier today and he was absolutely fuming with the decision. This isn't good at all, just a reminder that Mbappe still hasn't signed a new contract with PSG. ???? pic.twitter.com/djRngUpyCD — FutbolBible (@FutbolBible) February 1, 2020

"Ma intristeaza sa vad imaginile astea, sincer. Cand l-am vazut pe Mbappe facand asta, mi-am spus mie: 'Nu este posibil sa faca asa ceva'. Este un copil care ne arata intoteauna cat de matur este, mult mai matur decat restul...Doar copiii rasfatati si fara suflet fac asta.

Il iubesc pe acest jucator, este un fotbalist remarcabil si sper sa aiba multe oportunitati. M-a durut sa il vad astfel. A fost lipsit de respect fata de Tuchel si mai ales, fata de coechipierii sai, Cavani, Icardi...Cavani a inscris 200 de goluri pentru PSG, se afla acolo de 10 ani si nu a spus niciodata nimic. Vine el si isi permite sa faca probleme antrenorului.

Este scandalos ce a facut Mbappe. M-am intrebat ce a fost in capul lui. Cine se crede? Ce problema are? De ce a facut asta? Este una dintre cele mai mari dezamagiri de cand am inceput sa lucrez in mass-media. Nu o sa il mai vad vreodata ca inainte pe Mbappe. S-a terminat pentru mine", a declarat Dugarry conform Mundo Deportivo.