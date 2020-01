Mbappe s-a razgandit! Renunta la visul Real Madrid pentru a merge la o alta forta a fotbalului mondial! Unde isi doreste atacantul sa ajunga

Din articol Mbappe declara recent pentru BBC ca este impresionat de ceea ce reuseste Liverpool

Mbappe este pregatit sa plece de la PSG.

Julien Laurens, un ziarist francez, a dezvaluit unde ar putea ajunge starul PSG-ului. Potrivit acestuia, Liverpool are sanse mari la semnatura atacantului, daca vor fi de acord sa plateasca 300 de milioane de euro in schimbul sau.

Kylian Mbappe isi doreste o noua provocare din sezonul viitor si Liverpool este o echipa extrem de atractiva:

"Lucrurile sunt simple, daca Liverpool poate plati 300 de milioane de euro (cu tot cu bonusuri, 350 de milioane de euro) si poate pune acesti bani pe masa - suma pe care PSG o va cere oricarui club pentru Mbappe.

Daca Liverpool isi poate permite asta si sa ii ofere salariul pe care si-l doreste, el va lua in calcul oferta, cu siguranta. Da, Real Madrid este visul sau si intr-o zi va juca pe Bernabeu, asta e sigur. Dar are doar 21 de ani si suficient timp pentru a merge si a juca la Madrid intr-o buna zi. Treaba este ca el isi doreste, de asemenea, sa joace in Premier League intr-o buna zi. Liverpool este o echipa atractiva pentru orice jucator de top in acest moment, tinand cont de proiectul lui Jurgen Klopp", a spus Julien Laurens pentru ESPN.

Mbappe (21 de ani) este evaluat la 200 de milioane de euro, potrivit transfermarkt si este cel mai bine cotat fotbalist al momentului. 21 de goluri si 12 pase decisive are in acest sezon pentru PSG.

Starul PSG-ului a avut numai cuvinte de lauda la adresa "cormoranilor" si ar putea fi un argument in plus in vederea unui transfer pe Anfield.

"Ce face Liverpool in acest moment este incredibil. Sunt ca o masine, au intrat intr-un ritm si sunt ceva de genul <jucam din nou, jucam din nou>. Nu au pierdut niciun meci. Cand ii vezi cum joaca te gandesti ca totul e usor, dar nu este asa. Sunt foarte concentrati, joaca un meci la fiecare trei zile si castiga, castiga si tot castiga. Sunt o echipa foarte buna cu un antrenor foarte bun!", spunea Mbappe.