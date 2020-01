EUROPA e pe jar! Mbappe e cu un pas pe Bernabeu! Detaliile pe care nu le stia nimeni pana acum! Cine il influenteaza pe starul francez sa plece de la PSG

Transferul lui Mbappe la Real Madrid e tot mai aproape.

Viitorul lui Mbappe la PSG sta sub semnul intrebarii. Real Madrid il doreste cu insistenta pe cel mai bine cotat jucator din lumea la ora actuala. Florentino Perez a vrut sa il aduca si vara trecuta pe Bernabeu, insa tranazactia a picat. In vara, presedintele galacticilor va inainta o noua oferta catre PSG, in speranta ca se va intelege cu seicii de la campioana Frantei.

Potrivt AS, un avocat ar putea rezolva, in mod, legal transferul lui Mbappe la Real Madrid. Este vorba despre Delphine Verheyden, care l-a inceurajat sa mearga la formatia antrenata de Zinedine Zidane si care de altfel i-ar fi spus ca daca s-ar fi aflat deja la Real, ar fi fost castigatorul Balonului de Aur.

PSG i-a propus lui Mbappe prelungirea contractului, care este scadent in 2022, insa starul francez a amanat aceste negocieri fiind cu gandul la Real Madrid. Conform Le Parisien, Mbappe are o clauza in contract prin care daca acesta isi prelungeste contractul cu PSG sau semneaza cu alt club, AS Monaco, grupare de la care PSG l-a transferat, ar urma sa primeasca 35 de milioane de euro.