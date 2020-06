VIDEO INCREDIBIL cu baza Pro Rapid! Era considerata cea mai moderna baza din Bucuresti, dar a ajuns sa arate ca dupa RAZBOI! Imaginile nepasarii au fost postate pe net

Baza Pro Rapid se afla intr-un stadiu incredibil de degradare, dupa cum se observa intr-un videoclip recent.

Baza sportiva a fost inaugurata in 1998, dupa sosirea in Giulesti a antrenorului Mircea Lucescu. Era considerata una dintre cele mai moderne baze sportive din Bucuresti, insa giulestenii nu se mai antreneaza acolo de ani buni, iar peisajul este unul desprins din filmele de groaza.

Primarul Sectorului 1 din Bucuresti, Dan Tudorache, a facut demersuri in trecut pentru a incerca sa intre in administrarea bazei, insa pana in prezent nu s-a intamplat nimic.

"Pro Rapid. O alaturare de cuvinte care inseamna enorm in istoria Rapidului. De cand a fost ridicata la initiativa lui Mircea Lucescu, locatia a devenit polul civilizatiei romanesti in materie de baza sportiva. Nimic de asa amploare nu a mai existat si nu va mai exista in Romania. Din pacate acum, arata starea de degradare fara precedent in care baza Pro Rapid a ajuns in 2020", se arata in descrierea unui filmulet postat marti, 2 iunie 2020, pe pagina de Facebook Visiniu.ro.