Marius Sumudica e pregatit sa revina in Liga 1! "Daca Rapid nu promoveaza, acolo vreau sa antrenez!" Conditiile care l-au convins

Marius Sumudica nu exclude o revenire in Liga 1 si a ales echipa pe care si-ar dori sa o pregateasca.

Sumudica o pregateste in prezent pe Gaziantep, in Turcia, insa spune ca daca va reveni in Liga 1 si Rapid nu se afla acolo, si-ar dori sa o antreneze pe Universitatea Craiova.

Conditiile oltenilor l-au convins pe Marius Sumudica sa accepte.

"Da, vreau sa antrenez Universitatea Craiova candva. Daca Rapidul nu va promova in Liga 1, vreau la Craiova. Daca Rapidul va fi aici, nu o voi face din respect. In Craiova am fost primit cum nu credeam ca e posibil, oamenii se purtau atat de frumos cu mine.

E ceva incredibil acolo. Salariul nu intarzie nicio zi", a spus Marius Sumudica la Digi Sport.

Un membru din staff-ul medical al echipei Gaziantep este suspect de coronavirus, iar oficialii clubului au decis sa suspende antrenamentele 5 zile.

"Speram sa fie o eroare. La Besiktas au fost pozitivi 6 jucatori, iar apoi a ramas doar unul. Aceste teste au o marja de eroare si speram sa fie la fel si cu acest baiat. Vom repeta testul peste cinci zile din nou toata lumea sa vedem ce se intampla si daca s-a mai infectat cineva. Nu am avut contact cu el, ne-am mai intalnit asa.

Virusul asta il iei cand stai apropiat, cand tuseste, stranuta langa tine. Nu stiu daca trece pe langa tine iti da virusul", a mai spus Marius Sumudica.