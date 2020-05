Stadionul Rapidului prinde contur! Cum arata ultimele fotografii cu arena de 14.000 de locuri din Giulesti

Lucrarile la stadionul din Giulesti sunt cele mai intarziate, insa arena incepe sa prinda contur.

Ultimele imagini in care este surprins stadionul arata ca incepe sa prinda contur, fiind ridicate deja in mare parte tribunele stadionului.

Lucrarile la arena de 14.050 de locuri sunt cele mai intarziate, insa sunt sanse mari ca aceasta sa fie terminata inaintea Campionatului European si sa poata fi folosita ca baza de antrenament pentru echipele care vor veni la Bucuresti.

"Intr-adevar, stadionul din Giulesti e putin intarziat fata de celelalte, dar as risca un pariu ca in maximum 3-4 luni vom fi cu constructiile in acelasi stadiu precum cele din Ghencea", spunea Ionut Stroe la finalul lunii trecute.

Stadionul din Ghencea este aproape finalizat.