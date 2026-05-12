Steaua București, de 21 de ori campioană a României (ultima dată însă tocmai în 1991), a avut un nou sezon sub așteptări în Liga Națională de Baschet Masculin, de unde în 2023 chiar a și retrogradat în divizia secundă.

Dacă marea rivală Dinamo a reușit calificarea în semifinale, unde acum joacă împotriva favoritei Oradea, echipa din Ghencea evoluează în turneul pentru locurile 9-12.

Într-un prim duel de clasament, CS SCM Politehnica Timişoara a învins-o pe CSA Steaua Sharks Bucureşti cu 85-72, pe Bega.

Marcu Traian Badiu, cu 15 p, 3 rec, Bogic Vujosevic, cu 13 p, 5 pd, s-au remarcat de la Poli, iar Vitalie Bălan a fost cel mai bun de la Steaua, cu 12 p, 9 rec.

Seria are loc după sistemul cel mai bun din trei meciuri.

”Antrenorul Andrei Mandache a mizat la această întâlnire exclusiv pe jucătorii români”