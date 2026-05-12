Steaua București, de 21 de ori campioană a României (ultima dată însă tocmai în 1991), a avut un nou sezon sub așteptări în Liga Națională de Baschet Masculin, de unde în 2023 chiar a și retrogradat în divizia secundă.
Dacă marea rivală Dinamo a reușit calificarea în semifinale, unde acum joacă împotriva favoritei Oradea, echipa din Ghencea evoluează în turneul pentru locurile 9-12.
Într-un prim duel de clasament, CS SCM Politehnica Timişoara a învins-o pe CSA Steaua Sharks Bucureşti cu 85-72, pe Bega.
Marcu Traian Badiu, cu 15 p, 3 rec, Bogic Vujosevic, cu 13 p, 5 pd, s-au remarcat de la Poli, iar Vitalie Bălan a fost cel mai bun de la Steaua, cu 12 p, 9 rec.
Seria are loc după sistemul cel mai bun din trei meciuri.
”Antrenorul Andrei Mandache a mizat la această întâlnire exclusiv pe jucătorii români”
❤💙 Steaua cedează la Timișoara, 75-82 cu SCM Politehnica, în primul meci de clasament, pentru locurile 9-12. Antrenorul Andrei Mandache a mizat la această întâlnire exclusiv pe jucătorii români.
Gazdele au început bine, s-au dus la 17 puncte diferență, 28-11, dar apoi tinerii noștri jucători au scăpat de trac și s-au apropiat până la patru puncte: 54-58.
Pe final însă, timișorenii s-au desprins și au câștigat clar disputa. Au marcat pentru Steaua: Vitalie Bălan 12 puncte, George Vlad 11, Lorenzo Diaconescu 10, Albert Stan 8, Alin Andrieș 7, Andrei Matei 7, Ștefan Ionescu 6, Andrei Briscan 4, Paul Popescu 4, Andrei Stan 3.
❤💙 Urmează meciul al doilea, vineri 15 mai, de la ora 19:00, în sala ”Mihai Viteazul” din București”, a postat la final Steaua București.