SCM Zalău a câştigat medaliile de bronz în Divizia A1 la volei masculin, după ce a învins-o pe CSA Steaua Bucureşti cu scorul de 3-1 (25-18, 25-23, 22-25, 25-23), sâmbătă seara, în Sala Polivalentă ''Gheorghe Tadici'' din Zalău, în meciul decisiv al finalei mici. Campioană a României a devenit din nou marea rivală a Stelei, Dinamo, învingătoare în finala mare cu Arcada Galați.

SC Zalău s-a impus cu 3-2 la general în duelul pentru locurile 3-4, în faţa echipei care a încheiat sezonul regulat pe primul loc.

Gazdele au obţinut victorie după două ore şi 12 minute de joc.

Renee Teppan, cu 26 de puncte, a fost artizanul victoriei echipei zălăuane. Bozidar Cuk a contribuit cu 15 puncte.

Alexandru Raţă, cu 32 de puncte, a fost cel mai bun stelist, susţinut de Svetoslav Ivanov, cu 12 puncte.

Steaua a fost multă vreme neînvinsă în campionat și a încheiat sezonul regulat al Diviziei A1 din postura de lider!

Steaua București: ”Nu a fost să fie!”

”🏐 VOLEI

Final lângă podium

❤💙 Steaua a încheiat acest campionat pe poziția a patra, după ce a cedat azi, în deplasare, în meciul cinci al finalei pentru bronz, scor 1-3 (18-25, 23-25, 25-22, 23-25), în fața celor de la SCM Zalău.

Gazdele au început în forță, și-au adjudecat rapid primele două seturi, iar în setul trei au condus cu 18-12! Acela a fost însă momentul în care steliștii au reacționat, au recuperat incredibil și au redus diferența la seturi. La 1-2, Steaua a sperat, a luptat admirabil în setul patru, dar, din păcate, finalul a aparținut gazdelor. Când tabela a arătat 23-23, ardelenii au lovit de două ori (blocaj și as) și au declanșat fiesta.

Din păcate, Steaua încheie fără medalie un sezon în care am sperat, am crezut și am visat frumos. Nu a fost să fie!

Rămânem cu amintirea unor victorii superbe în sezonul regulat și cu speranța că titlul 18 va poposi într-un viitor cât mai apropiat în Ghencea!

👏 Felicitări staff-ului și jucătorilor pentru tot ceea au au realizat în acest sezon!”, a postat la final Steaua București.

Clasamentul final al Diviziei A1, cu Dinamo campioană pentru a 20-a oară, record pentru voleiul românesc

1. CS Dinamo Bucureşti

2. Arcada Galaţi

3. SCM Zalău

4. Steaua

5. Corona Braşov

6. CS Rapid

7. SCM ''U'' Craiova

8. CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti

9. Unirea Dej

10. CSM Bucureşti

11. CS Ştiinţa Explorări Baia Mare

Info și foto: Agerpres, Steaua București