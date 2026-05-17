Derby-ul pentru titlu Universitatea Craiova - U Cluj, LIVE TEXT AICI pe Sport.ro, a început exploziv!

În minutul 3, căpitanul oltenilor, Nicușor Bancu, l-a găsit excelent pe ”Under”-ul David Matei, iar puștiul de 19 ani a deschis scorul în Bănie, 1-0 pentru gazde!

Ajuns vara trecută la Craiova, Matei este un mijlocaș ofensiv care în ultimul deceniu a jucat pentru marile rivale Dinamo și Steaua!

De la ”câinii roșii” a plecat la ”militari” în 2020, iar în acest sezon, la 19 ani, a ”explodat” la olteni, cu 5 goluri și 2 pase de gol.

Cum arată echipele de start în Universitatea Craiova - U Cluj

Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu - Carlos Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram

Rezerve: Joao Goncalves - Mogoș, Fl. Ștefan, Badelj, Stevanovic, Teles, Al. Crețu, T. Băluță, Băsceanu, Nsimba, M. Rădulescu, Etim

Antrenor: Filipe Coelho

U Cluj: Lefter - Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu - Codrea, Bic - Stanojev, Nistor, O. Mendy - Lukic

Rezerve: Gertmonas, Coșa - Miguel Silva, G. Simion, Pall, Drammeh, El Sawy, Gheorghiță, Macalou, Postolachi, Trică

Antrenor: Cristiano Bergodi