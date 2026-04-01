”Militarii” fac însă demersuri prin care clubul să se reorganizeze și să poată obține promovarea în primul eșalon.

Adrian Bumbescu: ”În mare parte, treaba este rezolvată!”

Adrian Bumbescu, legenda Stelei și angajat al Clubului Sportiv al Armatei, a dezvăluit că din sezonul următor, CSA Steaua va avea drept de promovare.

Bumbescu susține că ”militarii” au primit semnale că problema promovării în Superliga României este ca și rezolvată.

”Avem deja ceva semnale. În mare parte, treaba e rezolvată. Am făcut dosarul de licențiere, s-a depus, știm noi niște oameni de bună credință din Ministerul Apărării care ne vor ajuta, iar la anul vom avea drept de promovare. De acolo (n.r. MapN) trebuie bunăvoință ca dosarul să meargă mai departe.

De atâția ani și Oprița s-a săturat, a avut două promovări, vrea și el undeva mai sus, dar uite că a refuzat oferte și a rămas aici. Noi sperăm să atragem mai mult public cu anunțul domnului ministru. Se pot face multe”, a spus Adrian Bumbescu la Digi Sport.

Gigi Becali, fără cale de atac pentru marca ”Steaua”

Avocații angajați de Gigi Becali au încercat să declarare neconstituțională Legea mărcilor, însă judecătorii de la Curtea Constituțională au respins sesizarea întocmită de avocații FCSB.

Din acest motiv, conform Euronews, FCSB nu mai are nicio cale de atac prin care să recapete marca Steaua București de la clubul din Liga 2.

Pentru FCSB, urmează însă, un nou ”război” în instanță, după ce CSA Steaua, prin intermediul lui Florin Talpan, a solicitat plata a 37 de milioane de euro din partea FCSB drept despăgubiri pentru perioada în care clubul patronat de Gigi Becali a folosit fără drept titulatura de ”Steaua București”.