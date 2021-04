Veste uriasa pentru fotbalul romanesc! Un club istoric si-a recapatat palmaresul, culorile si sigla dupa 5 ani!

In 2016 societatea care administra Ceahlaul Piatra Neamt si-a dizolvat din cauza datoriilor foarte mari pe care le acumulase.

La 5 ani de la acel moment Clubul Sportiv Municipal Ceahlaul Piatra Neamt, societate infiintata tot in 2016, la scurt timp dupa dizolvarea celei vechi, a preluat palmaresul, culorile si sigla echipei istorice Ceahlaul, anunta Exploziv TV.

"Am reusit saptamana trecuta, dupa cateva demersuri demarate la sfarsitul anului trecut, sa aducem in patrimoniul clubului palmaresul, culorile si sigla vechiului FC Ceahlaul Piatra Neamt. Este una dintre cele mai importante realizari, acum ne ramane doar sa castigam toate meciurile pana la finalul campionatului, este cel mai important lucru.

Vom lua toate masurile care se impun, vom asigura tot ce este necesar din punct de vedere al dotarilor, al conditiilor de antrenament si de joc, astfel incat jucatorilor si staff-ului sa nu le lipseasca nimic. Bineinteles, in eventualitatea intrarii la barajul de promovare si a promovarii, vor exista prime pe masura", a confirmat sponsorul clubului Anton Mazarianu potrivit sursei citate.

Astfel, Ceahlaul si-a recuperat patrimoniul chiar in sezonul in care echipa are drept obiectiv promovarea in Liga 2. In acest moment echipa din Piatra Neamt se afla pe locul 4 in seria 1 a Ligii 3 cu 25 de puncte dupa 13 etape la doar un punct in spatele echipelor de pe primele locuri, Stiinta Miroslava, Foresta Suceava si Bucovina Radauti.