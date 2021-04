Antrenorul 'revelatiei' Armenia a spus tot dupa ce a invins Romania! Ce piesa au ascultat jucatorii in vestiar inainte de meciul cu nationala lui Radoi

Armenia este surpriza preliminariilor Mondialului din 2022!

Nationala condusa de Joaquin Caparros este lider in grupa J, peste Germania cu 9 puncte obtinute din cele 3 meciuri jucate. Armenia s-a impus si in fata Romaniei in ultimul meci, cu 3-2, dupa ce 'tricolorii' au condus cu 2-1.

Intr-un interviu pentru El Larguero, citat de Mundo Deportivo, Caparros a dezvaluit cum isi motiveaza jucatorii si a facut o marturisire cu totul neasteptata.

"Luam fiecare meci in parte, pas cu pas, sa vedem ce se intampla. Va spun un secret, jucatorii imi cer sa le pun imnul Sevillei si noi il punem. De cunoscut, nu il ucnosc...insa lovesc cu pumnii in masa cand il asculta. E ceva curios", a spus selectionerul Armeniei pentru sursa citata.