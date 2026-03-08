Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au dat demisia după eșecul cu Universitatea Cluj, scor 1-3, astfel că Becali a fost nevoit să găsească rapid un înlocuitor. Patronul roș-albaștrilor a apelat la finul său, Rădoi, pe care l-a convins să preia echipa până la finalul sezonului.

Doar al nouălea din era Becali! Topul în care va intra Mirel Rădoi la FCSB

Becali a anunțat că i-a oferit „mână liberă” noului antrenor pentru acest final de stagiune. Înțelegerea dintre cele două părți se va întinde pe două luni și jumătate, iar tehnicianul, care nu a avut pretenții financiare, are ca obiectiv calificarea în cupele europene.

Prin această revenire, Rădoi intră într-un top aparte din „era Becali”. Din 2003 încoace, doar opt antrenori au avut mai multe mandate la echipa patronată de Gigi Becali, iar Rădoi va deveni al nouălea.

Antrenorii cu mandate multiple la FCSB în era Becali:

Marius Lăcătuș – 2007-08, 2009, 2010-11

Victor Pițurcă – 2002-04, 2010

Dumitru Dumitriu – 2005, 2015

Massimo Pedrazzini – 2007, 2015

Mihai Stoichiță – 2009-10, 2012

Laurențiu Reghecampf – 2012-14, 2015-17

Toni Petrea – 2020-21, 2021-22

Nicolae Dică – 2017-18, 2022

Rădoi revine astfel la FCSB la aproape zece ani de la primul său mandat pe banca tehnică, cu misiunea de a salva sezonul și de a duce echipa spre cupele europene.