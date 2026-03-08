Elias Charalambous și Mihai Pintilii au demisionat după ultimul meci al echipei, iar patronul Gigi Becali s-a mișcat rapid pentru a găsi o soluție.

Finanțatorul roș-albaștrilor a anunțat că noul antrenor va fi Mirel Rădoi, care va prelua echipa începând de marți. Înțelegerea dintre cele două părți este valabilă pentru două luni și jumătate, obiectivul fiind calificarea în cupele europene prin barajul din play-out.

Gata, Gigi Becali a confirmat cinci veniri la FCSB: „MM a făcut deja biroul”

Becali a explicat că fostul selecționer vine la FCSB pentru a ajuta clubul și nu a cerut niciun ban pentru această perioadă.

„Am vorbit doar la telefon, e vorba de ajutor. A zis că vine și ajută, «n-are rost să discutăm de bani că nu vreau niciun ban, nașule. Ajutorul nu e pe bani». Marți începe antrenamentele. N-a pus nicio condiție. Tot va face numai el!”, a spus Becali la Digi Sport.

Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit și că la club va apărea un departament nou de scouting, format din mai mulți specialiști. Potrivit lui Becali, proiectul a fost deja pus în mișcare de managerul general Mihai Stoica.

„Mi-am dat seama că trebuie o nouă eră, nu mai merge cu instinctul. Dacă vrei în Champions League, nu mai merge să vezi unul la Galați sau la UTA și să-l iei direct. Meme deja a făcut biroul, punem monitoare, vor fi patru-cinci oameni. El deja s-a înțeles cu Meme. O să fie și Adrian Ilie acolo. Ei trebuie să facă tot”, a explicat Becali.