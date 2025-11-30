Ionuț Cercel, fundașul de 19 ani al FCSB-ului, a povestit cu sinceritate două dintre momentele care i-au marcat începutul de carieră. Printre acestea putem reaminti întâlnirea cu Gică Hagi și transferul la campioana României.

Crescut la Academia Farului, Cercel a debutat în Superligă în 2024, sub comanda „Regelui”, iar emoțiile din acea perioadă încă îl urmăresc.

„Știu că am avut cele mai mari emoții din viața mea. Și acum le am dacă îl văd”, a spus tânărul fundaș într-un material realizat de eAD despre prima întâlnire cu Gică Hagi.

Sub comanda „Regelui”, Cercel a adunat 14 meciuri și o pasă decisivă, iar evoluțiile sale au atras atenția FCSB-ului, echipa la care avea să se transfere la începutul acestui an.

A semnat cu FCSB și a rămas cu gura căscată: „Era ceva wow!”

Transferul s-a realizat fulgerător. Într-o zi obișnuită de antrenament la Farul, oficialul Andrei Iașko l-a chemat la birou și i-a dat vestea. FCSB voia să îl transfere pentru 900.000 de euro. „Când mi-a spus, am rămas mască. Am zis da. Cum să nu vreau?”, a mărturisit Cercel. Fotbalistul a semnat până în 2030 cu roș-albaștrii.

„A fost ceva wow să fiu lângă jucători atât de mari. Până la urmă, este cea mai mare echipă din România. E normal ca un puști să aibă emoții când ajunge aici”, a mai spus Cercel.

În acest sezon, fundașul a bifat 10 meciuri în tricoul FCSB-ului. 500.000 de euro este cota sa de piață, potrivit Transfermarkt.

