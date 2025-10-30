Miercuri seară, cel care trebuia să fie marele transfer al sezonului în Bănie, a ratat șansa de a-l impresiona pe Mirel Rădoi chiar și împotriva Sănătății Cluj, un adversar modest.

Descris drept un talent pur, Băsceanu a pierdut clar lupta cu Mihnea Rădulescu pentru acoperirea regulii Under 21 în prima parte a sezonului, iar în meciul de pe "Oblemenco", din Cupă, avea multe de demonstrat. Cum s-a descurcat?

Activ, dar ghinionist

Băsceanu a fost trimis în partea stângă a liniei de atac, lângă Etim și Paradela, a început meciul bine, cu multe incursiuni în care a încercat să-l destabilizeze pe Miichiș, adversarul direct, dar planetele nu s-au aliniat și a rămas fără vreo realizare ofensivă după al cincilea meci în care a fost folosit.

Cel mai activ membru al liniei de trei, a dat tonul într-o primă repriză de uitat a echipei sale, cu patru acțiuni individuale judecate bine, dar terminate prost: fie cu șuturi peste poartă, fie cu o execuție blocată de un fundaș advers.

În partea a doua, puștiul lansat de Hagi în Superligă a părut exact omul care are nevoie cel mai mult de un gol sau o pasă decisivă pentru a debloca o aventură începută timid în Bănie. În minutul 66, a croșetat din nou excelent în careul advers, dar un balon făcut prea lung nu i-a permis să finalizeze așa cum și-ar fi dorit, dintr-o poziție excelentă, și Bălgrădean a intervenit.

În minutul 66, lansat foarte bine de Etim, a avut și șansa primului gol în tricoul Universității Craiova: șut bun cu stângul, de la 20 de metri, dar transversala s-a opus.

Schimbat cu David Matei, care a și marcat golul de 2-1 al Universității, Băsceanu a arătat mai bine decât Paradela, dar incapacitatea de a-și ajuta echipa cu gol sau pasă de gol contra unui adversar modest, de Liga 3, e o bilă neagră pentru cel care era programat să devină marele transfer al perioadei de mercato din vară.

Cotat la 400.000 de euro și cumpărat cu un milion de euro de la Farul, Băsceanu a strâns al cincilea meci pentru "juveți" în primele patru luni petrecute în Bănie, 257 de minute în care a lăsat impresia că suma mare trimisă către Gică Hagi nu este, încă, nejustificată.



După dispariția din lot a lui Mihnea Rădulescu din cauza unei accidentări, Băsceanu se va lupta cu David Matei pentru postul dedicat jucătorului sub vârstă de 21 de ani. Momentan, mijlocașul central i-a luat fața în viziunea lui Mirel Rădoi.

