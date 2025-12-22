Duminică seară, Mauro Icardi a înscris un gol pentru Galatasaray în victoria contra lui Kasimpasa, scor 3-0, iar argentinianul a devenit fotbalistul străin din istoria clubului cu cele mai multe goluri în campionat, nu mai puțin de 60.



Mauro Icardi, mesaj de recunoștință pentru Gheorghe Hagi după ce a bătut recordul "Regelui"

Precedentul record era deținut de Gheorghe Hagi, care a jucat la Galatasaray în perioada 1996-2001. La o zi după ce a depășit această bornă, Mauro Icardi a postat o scrisoare emoționantă în care a vorbit despre moștenirea lăsată de "Rege". Totodată, argentinianul a adus în discuție o altă legendă a clubului, Metin Oktay.

La mesajul său, Icardi a postat trei fotografii în care apare alături de Gheorghe Hagi. Postarea argentinianului a strâns peste 350.000 de aprecieri pe Instagram în mai puțin de două ore.



"Dragă maestre Gheorghe Hagi,



Îți scriu din toată inima mea, cu umilința cuiva care știe că acum calcă pe urmele unui gigant. Astăzi, mulți oameni vorbesc despre recorduri, numere sau statistici, dar eu prefer să vorbesc despre ceva mult mai mare: MOȘTENIREA.



Faptul că am bătut recordul tău nu înseamnă că te-am depășit pentru că tu nu ai lăsat în urmă numai goluri, ci ai lăsat o identitate, ai lăsat caracter și mândrie. Ai făcut ca Galatasaray să creadă în ea, să fie o echipă de temut și de respectat. Ai făcut o țară întreagă să înțeleagă că acest club este iubit.



Înaintea noastră, a tuturor, a fost Metin Oktay, cel care ne-a învățat pe toți ce înseamnă Galatasaray, cel care a transformat acest tricou în onoare și pasiune.



Tu ai luat această moștenire și ai dus-o la următorul nivel. Datorită acestui lucru, noi, cei care am venit aici, am înțeles că nu am venit numai pentru a juca fotbal, ci pentru a ne apăra istoria.



Astăzi mi se spune că sunt un idol în Turcia. Sunt copii care au devenit fani Galatasaray pentru că m-au văzut jucând. Sunt adulți care s-au reîndrăgostit de fotbal.



Dar credeți-mă când vă spun ceva foarte sincer: această dragoste nu a început cu mine. A început cu Metin Oktay, a crescut cu tine, iar eu am imensa onoare de a o duce mai departe. Nu eu am creat această pasiune, ci doar am moștenit-o.



Cea mai mare responsabilitate a mea este acum să o onorez și să o transmit către noile generații. O întreagă generație se simte acum mândră să spună că susține Galatasaray, iar asta este datorită unor giganți ca tine, care ne-au învățat că această emblemă nu se apără numai cu talent, ci și cu caracter și suflet.



Să fii idol nu înseamnă să marchezi goluri importante, ci să rămâi în amintirea oamenilor. Din acest punct de vedere, tu, maestre, vei rămâne etern.



Numele meu este scris acum lângă al tău, iar asta reprezintă o onoare imensă pentru mine. Sunt recunoscător să împart o pagină de istorie alături de tine.



Îți mulțumesc pentru tot ce ai fost și pentru tot ceea ce continui să fii. Îți mulțumesc că ai pavat drumul pe care astăzi am privilegiul de a merge.



Cu admirație, respect și recunoștință eternă,



Mauro Icardi", a scris argentinianul.

