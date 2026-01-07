Mustacă s-a despărțit de Olimpia Satu Mare

CSM Olimpia Satu Mare, ocupanta locului 20 în Liga 2, a anunțat rezilierea contractului lui Robert Mustacă, unul dintre cei mai importanți oameni din lotul lui Alexandru Botoș. Extrema stânga purta tricoul cu numărul 10 și a bifat 14 meciuri și 730 de minute, în prima parte a sezonului.



De-a lungul carierei, Mustacă a fost împrumutat de FC Viitorul/FCV Farul la Unirea Slobozia (x2), Concordia Chiajna, UTA Arad și FC Voluntari. El a ajuns la Olimpia liber de contract, în ianuarie 2025, și a fost om de bază în promovarea reușită la finalul sezonului trecut.



"Conducerea clubului nostru anunță încetarea, de comun acord, a relației contractuale cu Robert Mustacă. Îi mulțumim pentru activitatea desfășurată în cadrul clubului nostru și îi urăm mult succes în continuare", a prezentat laconic clubul plecarea jucătorului. Olimpia s-a mai despărțit recent de mijlocașul ofensiv moldovean Daniel Danu (23 de ani).

Mustacă, coleg de generație cu Pitu, Grameni și Munteanu

Robert Mustacă (23 de ani) este născut la Constanța și a început fotbalul la juniorii clubului FC Farul, înainte să facă pasul către Academia Hagi, în 2011. A evoluat pentru juniorii formației din Ovidiu, fiind om de bază în câștigarea Ligii Elitelor (U15, U17, U19) și în participarea în Youth League, dar și la Farul II.

A fost coleg de generație cu Alexi Pitu (Vejle BK), Constantin Grameni (Rapid), Ștefan Bodișteanu (FC Botoșani), Răzvan Tănasă (Farul), Luca Andronache (SGV Freiberg), Ionuț Cojocaru (Farul), Nicolas Popescu (Steaua), Darius Oroian (Sepsi), Eduard Rădăslăvescu (Farul), Dan Sîrbu (Farul) și Louis Munteanu (DC United).

Poate evolua ca extremă dreapta, mijlocaș dreapta și atacant central și este cotat la 50.000 de euro. În perioada petrecută la Viitorul/Farul, Mustacă a fost comparat cu Denis Drăguș, atât datorită calităților sale individuale, cât și a modului în care își ridica șortul.



Foto - CSM Olimpia Satu Mare, Robert Mustacă (FB)


