Gigi Becali s-a întâlnit cu Gică Hagi în noaptea dintre ani și i-a dat un sfat ”Regelui” în legătură cu alcătuirea echipei de start a Farului Constanța.

Un jucător al constănțenilor i-a atras atenția în mod negativ finanțatorului de la FCSB, care a ținut să îi transmită acest lucru ”Regelui” Hagi, pentru a-l scoate pe fotbalistul în cauză din primul ”11”.

Totuși, Hagi i-a răspuns lui Becali că nu se poate băga peste deciziile luate la echipă de Ianis Zicu, lucru de neconceput pentru patronul de la FCSB, care este cunoscut pentru faptul că el este cel care stabilește echipa de start.

”M-am întâlnit cu Gică Hagi de Revelion, era și el la hotel. I-am zis: ‘Bă, Gică, eu nu mă bag. Tu știi fotbal mai bine de 1000 de ori, dar nu-l mai băga pe ăla, nu este, te curăță’. Nu vreau să-i spun numele. Și el mi-a zis: ‘Bă, Gigi, nu pot să mă bag peste Ianis’.

‘Tu ești nebun? Tu ești patron, pierzi, faci bani, știi mai bine ca el, ești Hagi’, i-am zis. ‘Da, da, dar eu. dacă mă bag peste el, mi-e jenă pentru că eu sunt și antrenor, nu doar patron. Și nici mie nu mi-ar conveni ca altul să se bage peste mine’, mi-a spus el. I-am zis că are dreptate. Eu sunt drept, dar Gică e atât de drept… El e stâncă, așa de drept e, eu mai greșesc”, a spus Gigi Becali la Digisport.

