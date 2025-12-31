Retras din funcția de manager tehnic al Farului Constanța la finalul sezonului trecut, „Regele” a luat o pauză după ani întregi în care a dus greul la clubul pe care l-a construit. Liber de contract din vară, numele său a fost vehiculat inclusiv în Turcia, însă fără a se concretiza un angajament.



Gică Hagi revine în antrenorat! Anunțul făcut de Gică Popescu



Confirmarea că pauza nu va fi una definitivă a venit chiar din interiorul clubului. Gică Popescu, președintele Farului și unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Hagi, a anunțat că fostul căpitan al naționalei va reveni în antrenorat, chiar dacă momentul exact nu este încă stabilit.



„Gică avea nevoie de o astfel de pauză pentru că a muncit enorm în ultimii ani. Rezultatele pe care le-a obținut la Farul au fost extraordinare și nesperate, mai ales în condițiile în care suntem printre echipele cu cel mai mic buget din Liga 1. Dacă banii ar face diferența, atunci FCSB, Craiova, Rapid sau CFR Cluj ar câștiga în fiecare an.



O va face cu siguranță, nu s-a pensionat. Și-a luat o pauză, ceea ce era normal. Își dorește să revină, nu știu cât de curând, dar o va face”, a declarat Gică Popescu, potrivit as.ro.

Gică Hagi este fără angajament din vara acestui an, după ce i-a predat banca tehnică a Farului lui Ianis Zicu. Sub noua conducere, formația constănțeană ocupă locul 10 în Superliga României, cu 27 de puncte după 21 de etape, bilanțul „marinarilor” fiind de șapte victorii, șase remize și opt înfrângeri.