Este vorba despre Adrian Stoian (18 ani), tânărul atacant care a început să primească tot mai multe șanse sub comanda antrenorului Elias Charalambous (45 de ani), evoluțiile sale fiind remarcate și de specialiști.



Cota lui Adrian Stoian a explodat: +330%



În prezent, atacantul celor de la FCSB este cotat la 650.000 de euro, o creștere de 330% față de începutul anului 2025.



În luna ianuarie, Stoian avea o cotă de piață de doar 150.000 de euro, însă prestațiile sale recente au dus la o majorare semnificativă a valorii.



Patronul clubului, Gigi Becali, consideră că Stoian are potențialul de a deveni următorul mare atacant al campioanei României.



Cifrele atacantului de la FCSB



Născut la Madrid, Adrian Stoian s-a remarcat în tricoul celor de la Farul Constanța. El a fost transferat de FCSB pe 17 ianuarie 2025, în schimbul sumei de 900.000 de euro.



Până în prezent, Stoian a bifat 17 meciuri oficiale pentru FCSB, reușind să marcheze cinci goluri. De asemenea, este component al naționalei U19 a României, pentru care a strâns 15 selecții și a înscris un gol.

Adrian Stoian mai are contract cu FCSB până în vara anului 2030.

