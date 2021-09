Un fost jucător de la FCSB, dezvăluiri incredibile despre cum și-a distrus familia: ”Am lovit-o, eram gelos!”

Sebastian Chitoșcă, fost jucător FCSB, a dezvăluit cum i s-a destrămat familia la scurt timp după ce a terminat filmările la un show de televiziune de supraviețuire în condiții extreme.

„Soția mea a suferit foarte mult, plângea în fiecare seară. Am aflat asta când am ajuns acasă. A suferit mai ales după ce a fost amenințată că voi fi penalizat cu 100.000 euro.

Am făcut o greșeală acolo. Am scăpat odată la un Reward, pe o plajă, și când nu a fost atentă producția 20 de secunde am pus mâna pe un telefon și i-am dat mesaj: «Sunt bine, te iubesc mult, sunt aici doar pentru bani». S-a aflat, am fost văzut și am fost amenințat. Asta spunea regulamentul, clauza dacă îl încalci era de 100.000 euro.

Le-am spus: «Vreți să mă concesionați pe 100 de ani sau pe vreo două vieți, ca să vă dau banii ăștia?» Ea, singură, naivă, s-a speriat, și de atunci s-a schimbat ceva în ea. A început să nu se mai uite la emisiune, prinsese ură față de ce s-a întâmplat. Nici eu nu puteau spune altceva, nu-i condamn pe cei de la emisiune. Oamenii au spus ce am semnat eu.

De atunci s-a închis în ea, stătea singură, nu mai trecea nici pe la mama. A început să fumeze, ceea ce pe mine m-a deranjat. Am discutat, am iertat-o. Aparent am fost mințit că se lasă de fumat. Nu s-a lăsat, fuma pe ascuns, și de atunci au plecat discuțiile de neîncredere. Noi nu ne mințeam, nu ne ascundeam unul de altul.

Am început și eu să o controlez, pe Instagram, să văd istoricul din ultimele 6 luni. O deranja pentru că ea nu a făcut nimic, iar eu nu aveam încredere. O deranja foarte tare. Eu aveam Instagramul ei pe telefonul meu, ea pe al meu, transparență totală”, a povestit Sebastian Chitoșcă.

Chitoșcă, vis ciudat în timpul concursului

„Condițiile erau foarte dure. Prin martie am avut un vis: ajunsesem acasă și soția mea nu mai avea sentimente pentru mine. Eu și soția mea suntem foarte bine conectați, n-am lipsit niciodată de acasă în toată perioada asta de aproape 8 ani.

O respect și o iubesc foarte mult și acum, încă aștept un semn de la ea, pentru că nu-l am de o săptămână. Când am visat acel lucru, am mers la producție și le-am zis că vreau să merg acasă. Am început să plâng. Apoi am ajuns acasă și am observat răceala dintre noi.

Era o răceală inconștientă din partea mea, îmi spunea că o neglijez. Și-a dat seama, probabil, că eu poate nu sunt ceea ce-și dorește în tot restul vieții, chiar dacă am încercat să mă schimb, nu mai petrec la fel de mult timp la calculator. Era too late (prea târziu, n.r.). Dacă ea nu-și mai dorește, eu nu am ce face”.

Eu îmi cerusem iertare 3-4 săptămâni de la ea, zilnic, pentru tot ce am greșit. O vedeam afectată. Nu s-a putut. Am sunat-o pe mama ei, care îmi vorbea răstit. Mi-a zis direct: «divorț, veți vorbi la divorț». Soția mea nu mi-a spus asta. Am lăsat-o în pace. Lucrurile astea se întâmplau duminică dimineața, în urmă cu o săptămână.

Am venit cu mașina fără tricou pe mine, conduceam cu o bluză, eram destrămat. Am plâns tot drumul, mergeam și aveam tot felul de gânduri. Speranța că se va întoarce m-a făcut să nu iau decizii proaste. Fiind la volan, ai tot felul de gânduri. La un moment dat, nici nu mai vedeam drumul. Prietenii noștri apropiați sunt șocați”, a povestit Sebastian Chitoșcă, potrivit gsp.ro.

Fostul mijlocaș stânga, violent cu iubita

„Am fost violent cu ea, da. Dar nu foarte violent. Certuri, ridicări de ton. Am lovit-o, cu foarte mulți ani în urmă, când eram copii. I-am dat o palmă. Eram copii, la început, gelozii, tâmpenii. Ea, spunând chestia asta oamenilor de acolo, poliției, am primit restricție să nu mă apropii de casa mea pentru 10 zile”, a mai spus Chitoșcă.

S-a retras la doar 25 de ani

Sebastian Chitoșcă a aparținut de FCSB între ianuarie 2016 și august 2017, timp în care a prins un singur meci pentru clubul roș-albastru.

În aventura de la FC Botoșani, avea să evolueze 34 de meciuri într-un an și jumătate, reușind să marcheze trei goluri și să ofere trei pase decisive. Iar în luna februarie a aceluiași an, avea să se retragă la doar 25 de ani.