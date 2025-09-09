Liber de contract după despărțirea de SCM Zalău, echipă din Liga a 3-a, fostul vârf al roș-albaștrilor a pus punct carierei de jucător profesionist printr-un anunț pe rețelele de socializare.



"Plec mulțumit și mândru"

Nikolic, care a îmbrăcat tricoul celor de la SCM Zalău în ultimele două sezoane, a transmis un mesaj emoționant, în care și-a exprimat recunoștința pentru o carieră care l-a purtat prin 13 țări.



"După 17 ani de activitate profesională în fotbal, a sosit momentul să-mi închei cariera de jucător. A fost o călătorie emoționantă, cu multe succese și eșecuri, dar plec mulțumit și mândru de tot ce am realizat. Să joc în 13 țări diferite, să cunosc atât de mulți oameni, să acumulez experiență și să-mi fac mulți prieteni, toate acestea sunt neprețuite. Aș dori să mulțumesc familiei, prietenilor și suporterilor care mi-au fost alături în tot acest timp! La revedere, fotbalule, dar nu pentru totdeauna!", a scris Stefan Nikolic pe contul său de Instagram.



Cele mai importante performanțe din cariera sa sunt legate de perioada petrecută la FCSB, club pentru care a jucat în 74 de partide. Alături de bucureșteni, muntenegreanul a câștigat două titluri de campion și o Supercupă a României, bifând și 28 de meciuri în cupele europene.

