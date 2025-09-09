Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul adus în această vară, s-a recuperat complet după leziunea musculară suferită în derby-ul cu CFR Cluj pe 31 august și a reintrat deja în programul normal al echipei. Deși se credea că va lipsi o perioadă mai lungă, Bîrligea este apt pentru partida de duminică, împotriva celor de la Csikszereda.



Secretul recuperării sale a constat într-o vizită la Belgrad, la celebra Marijana Kovacevic, cunoscută pentru metodele sale de a trata accidentările musculare. Tratamentul intensiv din Serbia l-a pus pe picioare pe Bîrligea, care, din cauza problemei medicale, a ratat convocarea la echipa națională pentru meciurile cu Canada și Cipru.



Pintilii: "Bîrligea e bine!"

Revenirea sa a fost confirmată și de Mihai Pintilii. Delegatul roș-albaștrilor a oferit ultimele detalii despre starea atacantului și a transmis că acesta este pregătit sută la sută. "Bîrligea e bine, de luni va fi la antrenament. La noi nu a avut așa de multe probleme, cred că la CFR a avut mai multe", a spus Pintilii la Digisport.



Oficialul de la FCSB a vorbit și despre situația altor jucători din lot: "Edjouma se antrenează bine. Alibec, la fel. Dawa mai are nevoie de timp. El nu este cu echipa încă. Nu va reveni în septembrie. Uitați la Lixandru, care a mai avut nevoie de o lună-două până și-a revenit. Inclusiv Olaru a avut și mai are nevoie de timp. La Dawa mai durează".

