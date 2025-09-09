Primul adversar pentru FCSB, campioana en-titre din Liga de Tineret, în ediția 2025-2026 a UEFA Youth League, este NK Lokomotiva Zagreb din Croația.

Roș-albaștrii vor intra în cursă pe traseul campioanelor naționale, în vreme ce pe traseul Champions League vor evolua formațiile Under 19 ale cluburilor din grupa Ligii Campionilor la seniori.

Pe parcurs, cele două trasee se vor uni spre fazele finale UEFA Youth League.

FCSB - Lokomotiva Zagreb în turul 2 din UEFA Youth League



La tragerea la sorți UEFA, FCSB și-a aflat adversarul din turul 2, faza în care campionii noștri naționali vor accesa competiția.

Aceștia vor juca împotriva croaților de la NK Lokomotiva Zagreb, tur-retur, pe datele de 22 octombrie și 5 noiembrie.

Spre deosebire de FCSB, Lokomotiva Zagreb a fost prezentă și sezonul trecut în UEFA Youth League și e chiar o cunoștință pentru fotbalul românesc, după cum subliniază FRF pe site-ul oficial:

”Atunci, croații au intrat tot în turul 2, fază a competiției de care au trecut după 2-1 și 0-0 cu Dinamo Minsk (Belarus), apoi au eliminat… Farul Constanța! A fost 2-0 pentru croați la Ovidiu și 4-1 pentru ei în retur”.

Lokomotiva Zagreb numai ce a vândut un puști de 19 ani pe 3 milioane de euro



Lokomotiva este o prolifică pepinieră de tradiție (club fondat în 1914) atât pentru granzii fotbalului croat, Dinamo Zagreb și Hajduk Split, cât și pentru piața externă.

Spre exemplu, sezonul trecut l-a vândut pe Marin Soticek, la doar 19 ani, spre FC Basel (Elveția) pentru 3 milioane de euro.

Prin academie au trecut și s-au format fotbaliști precum internaționalii croați Lovro Majer (Wolfsburg), Luka Ivanusec (PAOK Salonic) și Marko Pjaca (Twente Enschede) sau Karlo Muhar, actualul fotbalist al celor de la CFR Cluj!

Info și foto: FRF

