Jose Mourinho a fost demis, iar conducerea clubului a început căutarea unui nou tehnician. În ultimele zile, numele lui Domenico Tedesco a fost vehiculat insistent, iar oficialii turci au confirmat astăzi numirea italianului.



Tedesco a semnat un contract pe doi ani și va fi asistat de Gokhan Gonul, fost căpitan al lui Fenerbahce. Detaliile ceremoniei de semnare urmează să fie comunicate de club.



„Italianul record“ o așteaptă pe FCSB în Europa League



Italianul are un palmares interesant pentru vârsta sa. La doar 30 de ani, a început cariera de antrenor la FC Erzgebirge Aue, iar un an mai târziu prelua Schalke 04, unde a obținut un surprinzător loc 2 în Bundesliga în primul sezon. A mai pregătit Spartak Moscova, RB Leipzig, câștigând Cupa Germaniei în 2022, și naționala Belgiei, unde a încercat să integreze tineri jucători, dar a fost demis în ianuarie 2025.



Acum, Tedesco are o misiune clară, să ducă Fenerbahce în fazele superioare din Europa League, iar primul adversar va fi chiar FCSB, echipa românească calificată în grupa principală.



Programul complet al FCSB în Europa League

