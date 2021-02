INTERVIUL ANULUI in tenis! :) Huiduieli si rasete | Stefanos Tsitsipas si-a pus in cap publicul australian: "De ce radeti de mine? E ultimul lucru la care m-as fi asteptat."

In ciuda unei prestatii exemplare in turul 1 la Australian Open, Stefanos Tsitsipas a fost huiduit de public.

Stefanos Tsitsipas a avut parte de un debut impecabil in primul tur al Openului Australian, invingandu-l pe Gilles Simon, scor 6-1, 6-2, 6-1. In doar 92 de minute de joc, tenismenul elen a bifat 25 de lovituri direct castigatoare si a facut usor break-uri pe serviciile francezului, prestand per total un tenis excelent, care il recomanda pentru fazele superioare ale acestei editii.

Problemele n-au venit pentru Tsitsipas in timpul meciului, ci dupa finalul acestuia, cand Stefanos a acordat clasicul interviu pe teren. Prea relaxat pentru publicul australian, Tsitsipas a dat frau gandurilor si a fost extrem de franc despre joc, dar spectatorii din tribunele Arenei Rod Laver i-au interpretat sinceritatea ca aroganta.

"Gilles Simon este in tenisul mare de mai bine de 15 ani, a fost numar 6 ATP, un jucator de inalta calitate, dificil de infruntat, dar ai reusit sa domini tabela de marcaj in aceasta seara. Ai fost surprins de scor?" a fost intrebarea pusa de Jim Courier in debutul interviului oferit de grec pe teren.

"Nu stiu (rade). Nici nu stiu ce sa zic, nu ma asteptam ca victoria sa vina atat de usor, am facut un meci grozav. (publicul incepe sa huiduie) Haideti sa fim sinceri! Oh, Doamne, simt ca am dat-o in bara deja. Cred ca am jucat un meci minunat, spectaculos, de la inceput pana la final (publicul rade din nou). Ce fac aici? (rade) Nu stiu care a fost tactica lui (Tsitsipas rade impreuna cu publicul). Pot sa plec, daca vreti sa plec! Asta e ultimul lucru la care ma asteptam cand am aflat ca o sa joc pe Arena Rod Laver, ca toata lumea sa rada de mine," a fost declaratia intriganta facuta de Tsitsipas.

"Da, te simti cu siguranta confortabil aici, cu exceptia acestui interviu, care devine tot mai ciudat," a completat Jim Courier, care l-a chestionat si in legatura cu urmatorul adversar, Thanasi Kokkinakis, un tenismen australian cu origini grecesti.

"Il stiu pe Thanasi de mult timp, ne-am antrenat de multe ori, e un tip foarte amabil, dar asta nu o sa conteze prea mult pe teren," a fost replica atipica a lui Tsitsipas.

"Continui sa-ti sapi groapa, continui," a remarcat Jim Courier, amuzandu-se de unul dintre cele mai amuzante si ciudate interviuri pe care le-a luat vreodata pe teren la Australian Open.