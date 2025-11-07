La finalul meciului, antrenorul Cristiano Bergodi a vorbit despre ce schimbări încearcă să producă la echipă în a doua parte a sezonului regular.



Bergodi vrea să revitalizeze un jucător de la Universitatea Cluj



Bergodi speră că atmosfera din cadrul echipei va fi mult mai bună în acest final de an, astfel încât Universitatea Cluj să rămână în apropierea locurilor de play-off.



De asemenea, antrenorul ardelenilor l-a lăudat pe mijlocașul Ovidiu Bic. Cristiano Bergodi spune că acesta începe să revină la forma din stagiunea precedentă:



"Era important să câștigăm. Acum, cum s-a desfășurat meciul, o primă repriză bună, a doua, așa și așa. Toți jucătorii trebuie să înțeleagă că nu se joacă doar o repriză.



Ovidiu Bic a făcut un meci foarte bun, începe să redevină jucătorul pe care îl știam. Trebuie să muncească. A jucat frumos azi, mă bucur.



Contează empatia, da, și faptul că am mai lucrat cu unii jucători. Jucătorii au valoare, dar trebuie să mai așteptăm până vom juca așa cum ne dorim, ci nu doar o repriză.



Am rămas și eu surprins (n.r. întrebat de numărul mic de spectatori, 3000 de oameni au fost la stadion). Sunt aici de puțin timp, dar trebuie să readucem publicul la stadion. Sper ca noi, prin evoluțiile noastre, să-i avem alături de noi din nou.



Eu sunt optimist. Și cu FCSB, chiar dacă am pierdut, echipa intrase bine pe teren, cu atitudine bună. Fiecare meci ale istoria lui. Avem acum pauză, putem să lucrăm", a declarat Cristiano Bergodi, după victoria cu Metaloglobus.



Universitatea Cluj încă speră la play-off



În urma acestui succes, Universitatea Cluj a urcat pe locul 8 în Liga 1, cu 20 de puncte. Pe locul 6 se află Farul Constanța și Oțelul Galați, ambele cu câte 22 de puncte. Cu toate acestea, Farul poate ajunge la 25 de puncte, dacă o învinge pe FC Botoșani.



Metaloglobus e pe locul 16, cu doar un singur succes în 15 etape și cel mai slab golaveraj din campionat (13-33).

