Sub contract cu Dailan Yingbo, în China, acolo unde a ajuns în iarnă după o primă parte de sezon mai puțin reușită la Genoa, Stanciu este gata să renunțe la salariul colosal pe care i-l oferă chinezii pentru a semna în Superliga României, cu Universitatea Cluj, anunță Fanatik.ro.

Nicolae Stanciu i-a spus ”DA” lui U Cluj!

Cele două părți au ajuns deja la un acord de principiu cu privire la un contract începând din vară, iar Stanciu va fi piesa în jurul căreia șefii lui U Cluj vor să construiască o echipă solidă, care să se bată an de an pentru obiective îndrăznețe.

În cazul lui Stanciu, Clujul ar fi destinația perfectă. Căpitanul naționalei este din Alba Iulia și are câteva afaceri imobiliare în Cluj, mai notează sursa citată.

Astfel, pentru Stanciu ar fi o revenire în campionatul României după zece ani. În 2016 a plecat de la FCSB la Anderlecht pentru 11 milioane de euro, o sumă-record la vremea respectivă pentru fotbalul nostru.

De atunci au mai urmat Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac FC, Genoa și Dailan Yingbo.

Dacă lucrurile se vor confirma, atunci Stanciu va fi al doilea transfer reușit de U Cluj pentru sezonul următor. Primul este Friday Adams (23 de ani) de la FC Botoșani, mutare confirmată chiar de Valeriu Iftime.

Universitatea Cluj rămâne pe primul loc în Superligă

După ce a pierdut meciul cu Dinamo, scor 1-2, U Cluj a rămas cu 39 de puncte și a fost egalată de Universitatea Craiova.

În următoarea rundă din campionat, U Cluj va juca în deplasare cu rivala CFR, dar până atunci urmează meciul din Cupa României cu FC Argeș.