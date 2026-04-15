Sezonul actual are toate „ingredientele“ pentru a deveni cel mai bun din istoria de 106 de ani a Universității Cluj!

Ne dăm seama de acest lucru, când aruncăm un ochi pe clasamentul play-off-ului cu șase etape înainte de final. Iar când vedem știrea pe care tocmai a publicat-o presa turcă, avem încă o confirmare că „U“ Cluj e pe cai mari!

Beșiktaș a pus ochii pe Jovo Lukic

La rezultatele excelente ale ardelenilor din acest sezon a avut o contribuție uriașă bosniacul Jovo Lukic (27 de ani). Atât de bine a jucat vârful adus gratis de la Universitatea Craiova, încât Mihai Stoica, „zgârcit“ cu laudele de obicei, a oferit un verdict spectaculos în privința lui Lukic. Și oficialul FCSB-ului nu s-a înșelat! Dovadă că și cluburile europene au început să-l monitorizeze pe vedeta Universității.

„Beșiktaș e interesată de Jovo Lukic, care evoluează acum pentru Universitatea Cluj. Jucătorul e dorit pentru întărirea atacului. Vârful de 27 de ani a contabilizat 20 de goluri și 3 pase de gol, în 34 de meciuri, în acest sezon. Potrivit zvonurilor, Beșiktaș e favorită pentru a obține semnătura fotbalistului“, a notat Nefes Gazete Spor.

În acest moment, pe site-ul transfermarkt.com, vedeta Universității e cotată la 1,5 milioane de euro. El are contract cu echipa lui Bergodi până pe 30 iunie 2028.