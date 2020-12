Turcii nu au mila de Coltescu dupa incidentul de la Paris! Presedintele lui Basaksehir cere SUSPENDAREA PE VIATA a arbitrului roman: "E momentul ca UEFA sa intervina!"

Scandalul de la meciul PSG-Istanbul BB poate sa ii provoace probleme uriase lui Sebastian Coltescu.

Presedintele echipei turce, Goksel Gumusdag, este foarte vehement la adresa arbitrului roman si le cere celor de la UEFA sa il suspende pe viata din toate competitiile pe acesta.

"Nici nu mai conteaza rezultatul meciului cu PSG. Altceva conteaza in acest momente. Le multumesc tuturor pentru modul in care s-au comportat. Ne-am luptat cu multa onoare. Ziua de 8 decembrie va intra in istorie. Impreuna cu cei de la PSG am decis sa nu mai revenim pe teren. Le multumim celor de la UEFA ca ne-au inteles. Ii vom trimite o scrisoare domnului Ceferin. Vreau sa ii multumesc personal ca a luat atitudine in fata unui asemenea comportament.

Am cerut informatii despre trecutul acestui arbitru. Noi, clubul Basaksehir, am luat atitudine. Acum e moment ca UEFA sa intervina. Acest arbitru trebuie suspendat pe viata. Pierre Webo nu are de ce sa se simta prost, noi ar trebui sa ne cerem scuze fata de el, intreaga lume ar trebui sa faca asta. Am vrea sa ii multumim si Presedintelui Recep Erdogan. Am simtit sprijinul tuturor, din Turcia si din fiecare colt al lumii. Multe formatii din Europa ne-au trimis mesaje de sustinere", a declarat Gumusdag, potrivit Fanatik.com.

O eventuala suspendare din competitiile internationale nu l-ar afecta pe Coltescu, acesta fiind deja scos de pe lista FIFA de Comisia Centrala a Arbitrilor din Romania.