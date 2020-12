Se naste o noua forta in fotbalul romanesc?! Proiect de amploare la o echipa de Liga 3: "Se vor investi sume importante!"

Vasile Miriuta a revenit in fotbal dupa o pauza de 6 luni.

Antrenorul in varsta de 52 de ani a preluat echipa din orasul sau natal, Baia Mare, aflata in acest moment in Liga 3.

Miriuta a vorbit despre planurile pe care la echipa maramureseana si a dezvaluit ca la Baia Mare se pregateste un proiect important pe termen mediu si lung, ce are in vedere constructia unui nou stadion si creearea unor grupe de copii si juniori.

"Am ales sa vin acasa. Proiectul e pe termen mediu si lung si de asta am acceptat. Primul obiectiv este promovarea in Liga 2.

Vom face un stadion nou. Vom avea o academie de copii si juniori de top. Vrem sa strangem aici la noi tot ce este mai bun in Maramures. Este proiectul domnului primar si am incredere totala in el. Se vor investi sume importante de bani in acest proiect.

Aici la noi am avut mereu copii talentati, valorosi, iar ei vor juca cu inima pentru Baia Mare. Apoi, daca reusim sa atingem obiectivul, trecem la infrastructura. Vom avea terenuri de antrenament, se va schimba totul.

Apoi vom vedea daca vom putea sa ne luptam si pentru Liga 1, dar primordial ramane promovarea in Liga 2. Vom lua lucrurile pas cu pas", a spus Miriuta pentru ProSport.

Ultima echipa antrenata de Miriuta a fost Hermannstadt, in perioada ianuarie-iunie 2020.