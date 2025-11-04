Albanezul Juxhin Xhaja va arbitra meciul dintre FCSB şi echipa elveţiană FC Basel, care va avea loc joi, de la ora 19:45 (ora României), pe St. Jakob-Park din Basel, în etapa a patra din Europa League, potrivit site-ului UEFA.

Arbitri asistenţi a fost desemnaţi Arber Zalla şi Rejdi Avdo, iar al patrulea oficial va fi Olsion Yzeiraj, toţi din Albania.

Italianul Michael Fabbri a fost delegat ca arbitru video, iar albanezul Kreshnik Barjamaj va fi arbitru asistent video.

Juxhin Xhaja a mai arbitrat-o de două ori pe FCSB



Xhaja a arbitrat-o de două pe FCSB până acum, prima oară pe 3 august 2023, când roş-albaştrii treceau de ŢSKA 1948 Sofia cu 3-2, pe Stadionul ''Arcul de Triumf'' din Capitală, în manşa secundă a turului al doilea preliminar al Europa Conference League.

Al doilea meci condus de albanez a avut loc pe 12 decembrie 2024, FCSB terminând la egalitate cu echipa germană Hoffenheim, 0-0, la Sinsheim, în etapa a şasea a Europa League (foto).

Juxhin Xhaja a condus-o şi pe Universitatea Craiova, în meciul câştigat cu 2-1 pe terenul echipei Istanbul Başakşehir, pe 21 august anul acesta, în prima manşă a play-off-ului Conference League, scrie Agerpres.

Xhaja îi va arbitra cu FCSB pe Shaqiri, Ajeti, Kacuri și Rexhaj



După trei etape, FC Basel se află pe locul 24 în clasamentul Europa League, cu 3 puncte (-1), iar FCSB se află pe 28, tot cu 3 puncte (-2).

FC Basel are mai mulți jucători de origine albaneză în lot: căpitanul Xherdan Shaqiri (mijlocaș), Albian Ajeti (atacant), Dicon Kacuri (mijlocaș) și Agon Rexhaj (extremă), ultimul un tânăr deja promovat la prima echipă - cu toții însă internaționali elvețieni.

