"Acolo s-a rupt!" Gâlcă explică de ce s-a prăbușit Rapid în play-off + ce spune despre demisie

Huiduți de suporteri, jucătorii celor de la Rapid au suferit deja al cincilea eșec în acest play-off, după primele șapte etape. Obiectivul unei calificări în cupele europene pare că se îndepărtează și mai mult.

Ce a spus Costel Gâlcă după Rapid - CFR Cluj 1-2

Gâlcă spune că înțelege frustrarea fanilor și a un răspuns evaziv în momentul în care a fost întrebat dacă se gândește să demisioneze, așa cum au cerut suporterii.

În opinia antrenorului de la Rapid, un rol important în prăbușirea echipei din play-off a avut-o accidentarea lui Cătălin Vulturar. De altfel, Gâlcă a insistat asupra problemelor serioase de la mijlocul terenului.

"Am avut o primă repriză slabă, dar nu ne-au surprins cu nimic. N-am închis bine acolo și a ieșit golul. După aceea, faza de penalty. Aveam în minte să începem cu Lars Kramer la mijloc, dar am zis că poate e prea repede să facem această schimbare de la începutul meciului. Comportamentul lui a fost foarte bun ca mijlocaș, am dat viteză meciului și am avut mult mai multe ocazii în repriza a doua.

Am pierdut lupta la mijloc în prima repriză. Nu a funcționat cum trebuie. Și adversarul a venit pe mingea a doua, a dezvoltat atacurile.

E normal ca spectatorii să fie frustrați pentru că le-am dat speranțe că ne putem bate la un loc de cupe europene.

La noi, echilibrul în echipă s-a rupt după accidentarea lui Vulturar. După aceea, am avut foarte mulți. Dacă nu greșesc, acum avem 11 accidentați. Nu știu cu cine o să jucăm la Cluj. Să vedem dacă vom mai putea recupera din acei accidentați pentru a face o echipă competitivă.

E important să avem atitudine la Cluj. Dar cu atât de multă frică nu putem, le-am spus și lor. Știu că e presiune mare în Giulești, dar așa nu putem. Le-am spus că trebuie să avem personalitate, chiar dacă greșim. Trebuie să avem atitudine, să stăm bine în teren, să ne luptăm cu adversarul.

(n.r - despre faptul că fanii i-au cerut demisia) Suporterii strigă multe, spun multe, dar vom vedea", a spus Costel Gâlcă, după meciul cu CFR Cluj.

Clasamentul din play-off cu 3 etape rămase de jucat