Întrebat la Digisport dacă este adevărată informația potrivit căreia ar fi oferit 4,5 milioane de euro pentru a-i transfera la FCSB pe atacantul Louis Munteanu (23 de ani) și Lindon Emerllahu (23 de ani), Gigi Becali a refuzat să confirme sau să infirme.

Totuși, Becali a lăsat de înțeles că informațiile sunt cel puțin parțial adevărate și a explicat unde s-ar putea bloca negocierile în cazul lui Munteanu.



"Atât vă spun. Eu sunt prieten cu Nelu Varga și avem convențiile noastre. Nu putem să spunem tot ce negociem. Nu pot să spun ce am negociat. Perioadă de transferuri e în ianuarie.



Sunt lucruri pe care nu le pot spune. Nu sunt genul de om care să fugă de întrebări sau să mintă, iar Nelu Varga e prietenul meu și nu pot să răspund la întrebările astea.



Emerllahu? E jucător valoros, e tânăr, jucător de perspectivă. Oricât de sincer aș fi, sunt lucruri pe care nu pot să vi le spun.



N-are rost să vorbim. Voi puteți să aflați multe. Sunt niște lucruri pe care nu le pot confirma sau infirma. Nu pot confirma pentru că e o chestiune de loialitate față de un partener de afaceri și de un prieten.



Dacă cere Louis Munteanu 60.000 de euro pe lună, îi dai? Să zicem că facem gestul ăsta. În momentul ăla, ți-ai distrus toată șandramaua. Am banii, dar ce fac după cu ceilalți jucători? Nu poți să-i dai 60.000 pe lună. După vin Bîrligea sau Olaru...", a spus Gigi Becali.

