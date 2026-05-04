Federico Dimarco, jucătorul lui Inter Milano, a recunoscut că titlul câştigat în Serie A în stagiunea 2025-2026 "înseamnă foarte mult" după dezamăgirile din sezonul trecut şi a dedicat acest scudetto "celor care au spus că era terminat", potrivit presei din Italia.

Dimarco: "Un sentiment uimitor"

Inter sărbătoreşte al 21-lea scudetto din istoria sa, al doilea din ultimii trei ani. Este primul Scudetto ca antrenor pentru Cristian Chivu, care a devenit primul tehnician străin ce câştigă titlul în Serie A de la Jose Mourinho în 2010. Dimarco a fost unul dintre jucătorii importanţi din acest sezon, contribuind la 25 de goluri în toate competiţiile. "Este un sentiment uimitor. Să vezi Milano colorat în negru şi albastru este special", a declarat fundaşul italian pentru Inter TV, prin intermediul FcInter1908.

"Este ca un nou început după marile dezamăgiri din sezonul trecut. Noi am reluat cursa împreună cu echipa şi membrii staffului. Am muncit din greu şi ne-am realizat visul celui de-al 21-lea Scudetto", a mai spus Dimarco, potrivit Agerpres.

Dimarco: "Dedic titlul în special celor care au spus că eram terminat"

"Suntem o echipă unită şi am fost uniţi şi în momentele grele, când eram în dificultate din toate direcţiile. Noi am răspuns mereu prezent, iar acum ne bucurăm de acest titlu. Înseamnă atât de mult după ce s-a întâmplat anul trecut. Îl dedic tuturor oamenilor care îmi sunt apropiaţi, în special celor care au spus că eram terminat la sfârşitul sezonului trecut", a adăugat el.

Inter a câştigat scudetto cu trei meciuri rămase de jucat, obţinând 26 de victorii în 35 de meciuri de campionat în acest sezon.Duminică, echipa avea nevoie doar de un punct în meciul cu Parma pentru a câştiga titlul, dar a obţinut o victorie cu 2-0, graţie golurilor marcate de Marcus Thuram şi Henrih Mhitarian.