Trădare la FCSB? Mihai Stoica a explodat după ce a aflat pe cine vrea să ia Pintilii la națională: „M-ar deranja”

Mihai Pintilii a plecat de la formația roș-albastră la finalul sezonului regulat, odată cu Elias Charalambous. Fostul mijlocaș are acum pe masă propunerea de a deveni selecționerul echipei naționale U20, post ocupat în prezent de Adrian Iencsi. Planul acestuia este de a-l coopta în stafful său pe Alin Stoica, actual antrenor secund la FCSB, tehnician considerat esențial pentru clubul bucureștean.

Intenția fostului colaborator a provocat o reacție dură din partea lui Mihai Stoica. Președintele Consiliului de Administrație a subliniat că nu acceptă ca staff-ul tehnic să fie slăbit prin plecarea unui om promovat din propria academie.

„Sper să nu încerce să îmi ia oamenii”

Oficialul bucureștenilor a comentat informațiile apărute în spațiul public, amintind totodată de relația tensionată cu FRF în privința licențelor de antrenor.

„Federaţia Română de Fotbal ne-a monitorizat din 2015, de când era Mirel Rădoi şi nu avea licenţă. Că de la noi a plecat totul. Noi eram super monitorizaţi, iar apoi a ajuns Mirel Rădoi selecţioner fără licenţă. Adrian Mutu nu cred că avea licenţă când era la U21”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

Președintele CA a insistat asupra importanței lui Alin Stoica în cadrul clubului, evidențiind rezultatele obținute de acesta la nivel de juniori.

„Înţeleg că e o gândire la FRF, atenţie, n-am vorbit cu el şi poate e o informaţie falsă, ca Mihai Pintilii să fie numit selecţioner la U20. Nu ştiu ce se întâmplă cu Adrian Iencsi, dar aşa am auzit. Discuţia a mers mai departe ca Pintilii să îl aducă secund pe Alin Stoica, ceea ce pe mine m-ar deranja foarte tare pentru că Alin Stoica este copilul acestui club. De la Academie, la propunerea lui Pintilii, a venit la prima echipă. Şi acum nu am nicio problemă să las echipa pe mâna lui Lucian Filip şi Alin Stoica. Am mare încredere în el. Era antrenorul echipei de fotbalişti născuţi în 2007 care spulbera campionatul şi a luat: campionat, cupă, supercupă. A bătut cu 5-0, 5-1 pe Farul, pe U Craiova. Sper ca Pintilii să ţină cont de ceea ce am făcut pentru el şi să nu încerce să îmi ia oamenii în care am încredere. Sper să fie un zvon. Îi doresc să fie selecţioner, îi doresc să fie şi la prima echipă. Dar să nu îmi ia mie din oameni pentru că atunci nu e ok. Dacă zvonurile astea au acoperire, va fi doar Charalambous”, a mai transmis oficialul.