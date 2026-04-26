Trădare la FCSB? Mihai Stoica a explodat după ce a aflat pe cine vrea să ia Pintilii la națională: „M-ar deranja”

Mihai Pintilii o poate prelua pe România U20 și vrea să-l aducă alături pe Alin Stoica, antrenor secund la FCSB, intenție ce a provocat imediat furia conducerii.

Mihai Pintilii a plecat de la formația roș-albastră la finalul sezonului regulat, odată cu Elias Charalambous. Fostul mijlocaș are acum pe masă propunerea de a deveni selecționerul echipei naționale U20, post ocupat în prezent de Adrian Iencsi. Planul acestuia este de a-l coopta în stafful său pe Alin Stoica, actual antrenor secund la FCSB, tehnician considerat esențial pentru clubul bucureștean.

Intenția fostului colaborator a provocat o reacție dură din partea lui Mihai Stoica. Președintele Consiliului de Administrație a subliniat că nu acceptă ca staff-ul tehnic să fie slăbit prin plecarea unui om promovat din propria academie.

„Sper să nu încerce să îmi ia oamenii”

Oficialul bucureștenilor a comentat informațiile apărute în spațiul public, amintind totodată de relația tensionată cu FRF în privința licențelor de antrenor.

„Federaţia Română de Fotbal ne-a monitorizat din 2015, de când era Mirel Rădoi şi nu avea licenţă. Că de la noi a plecat totul. Noi eram super monitorizaţi, iar apoi a ajuns Mirel Rădoi selecţioner fără licenţă. Adrian Mutu nu cred că avea licenţă când era la U21”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

Președintele CA a insistat asupra importanței lui Alin Stoica în cadrul clubului, evidențiind rezultatele obținute de acesta la nivel de juniori.

„Înţeleg că e o gândire la FRF, atenţie, n-am vorbit cu el şi poate e o informaţie falsă, ca Mihai Pintilii să fie numit selecţioner la U20. Nu ştiu ce se întâmplă cu Adrian Iencsi, dar aşa am auzit. Discuţia a mers mai departe ca Pintilii să îl aducă secund pe Alin Stoica, ceea ce pe mine m-ar deranja foarte tare pentru că Alin Stoica este copilul acestui club. De la Academie, la propunerea lui Pintilii, a venit la prima echipă. Şi acum nu am nicio problemă să las echipa pe mâna lui Lucian Filip şi Alin Stoica. Am mare încredere în el. Era antrenorul echipei de fotbalişti născuţi în 2007 care spulbera campionatul şi a luat: campionat, cupă, supercupă. A bătut cu 5-0, 5-1 pe Farul, pe U Craiova. Sper ca Pintilii să ţină cont de ceea ce am făcut pentru el şi să nu încerce să îmi ia oamenii în care am încredere. Sper să fie un zvon. Îi doresc să fie selecţioner, îi doresc să fie şi la prima echipă. Dar să nu îmi ia mie din oameni pentru că atunci nu e ok. Dacă zvonurile astea au acoperire, va fi doar Charalambous”, a mai transmis oficialul.

Ironii la adresa fostului secund

În încheierea intervenției sale, Mihai Stoica nu a ratat ocazia de a lansa câteva ironii la adresa fostului colaborator, amintind de criticile pe care Pintilii le-a avut în timpul mandatului său.

„Oricum Pintilii a fost nemulţumit de doctori, de Neubert a fost foarte nemulţumit. Dacă aş fi ştiut, aş fi făcut tot ce puteam să nu fie atât de nemulţumit. Unde va lucra de acum încolo probabil că lucrurile vor fi cum îşi doreşte el, nu ca semi-amatorismul de la noi”, a adăugat acesta.

Mihai Pintilii s-a retras din cariera de jucător în anul 2022, moment în care și-a început activitatea pe banca tehnică a FCSB-ului, alături de nume precum Toni Petrea, Nicolae Dică sau Elias Charalambous. Alături de antrenorul cipriot a obținut cele mai mari succese, culminând cu parcursul european din sezonul 2024/2025, când FCSB s-a oprit în faza optimilor Europa League de către Olympique Lyon.

