Fostul atacant de la FCSB s-a retras și a intrat în afaceri: „Am avut oferte din România să continui”

La 36 de ani, Stefan Nikolic a renunțat definitiv la cariera de fotbalist, pentru a construi un complex sportiv în Muntenegru.

Retras oficial în vara anului 2025, după o ultimă experiență la SCM Zalău în eșalonul al treilea, fostul vârf al roș-albaștrilor a decis să nu mai dea curs propunerilor de a continua pe teren. Deși a fost dorit în continuare în fotbalul românesc, jucătorul a ales calea antreprenoriatului.

Proiect sportiv în orașul natal

Fostul fotbalist s-a întors în Niksic, locul unde s-a născut, și dezvoltă o bază sportivă de care este foarte mândru. Complexul va include terenuri sintetice, un balon pentru fotbal, terenuri de padel, dar și o academie dedicată copiilor.

„Sunt bine. M-am retras în vara anului trecut de la Zalău. Am avut niște oferte să continui, din România și Muntenegru, dar nu mai aveam timp. Am început un proiect aici în Muntenegru, în Niksic, orașul meu natal. Un balon de fotbal, terenuri sintetice, două terenuri de padel și o să avem și școala noastră de fotbal”, a spus Nikolic, potrivit Digisport.

Atacantul a explicat că, deși fizic ar mai fi putut face față ligilor inferioare, lipsa motivației și dorința de a se dedica familiei l-au determinat să pună stop carierei de 17 ani. Mai mult, acesta a subliniat legătura strânsă pe care a păstrat-o cu țara noastră.

„Eu mai puteam juca unul sau două sezoane, din punct de vedere fizic. Dar nu mai aveam motivație. Au crescut copiii, a apărut și acest proiect și am simțit că trebuie să mă las de fotbal. România este a doua mea casă, am petrecut aproape 7 ani acolo. România o să fie mereu în inima mea”, a transmis fostul jucător.

Apogeul carierei, atins în tricoul FCSB-ului

Perioada petrecută la formația patronată de Gigi Becali, între iulie 2011 și ianuarie 2014, rămâne cea mai importantă din parcursul său profesional. În tricoul roș-albaștrilor, muntenegreanul a bifat 74 de meciuri, reușind să marcheze de 13 ori și să ofere 13 pase decisive, trecându-și în palmares două titluri de campion și o Supercupă a României. Unul dintre cele mai memorabile meciuri rămâne cel cu AEK Larnaca din grupele Europa League, scor 3-1, când o „dublă” marcată de el a asigurat echipei calificarea în primăvara europeană.

De-a lungul anilor de activitate, vârful a evoluat în 13 țări diferite, trecând pe la echipe precum Lierse, Poli Timișoara, CSKA Sofia, Sepsi sau SCM Zalău, luându-și recent rămas bun de la suporteri printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Viktor Orban își cedează mandatul de parlamentar. Susține că se va concentra pe „reorganizarea părții naționale”
Nicolae Dică a reacționat imediat: ce a spus despre antrenorul dorit de FCSB
Primul jucător care pleacă în vară de la FCSB: ”Și-a luat deja rămas bun”
Lovitură pentru FCSB! MM Stoica: „S-a terminat!”
Exod la Chelsea! Cinci staruri pot pleca în vară
UTA - Farul 0-0, LIVE TEXT pe Sport.ro! Arădenii domină
Cu ce se ocupă Diana Bulimar după retragere: fosta gimnastă și-a urmat visul
Sabastian Sawe a doborât recordul mondial la maraton! Ce timp a scos kenyanul
Fața la Joc, ACUM pe PRO TV și pe VOYO! Diana Bulimar și Sorin Pârcălab sunt invitații speciali
O neglijență cât un titlu?! Szabolcs Kovacs nu a ezitat când a văzut greșeala din CFR Cluj - „U” Cluj

Mirel Rădoi, făcut praf la primul meci în Turcia! Debut cu stângul la Gaziantep

Grecii au descris într-un singur cuvânt PAOK-ul lui Lucescu după finala pierdută cu OFI Crete

Vinicius cere un salariu astronomic la Real Madrid! Decizia luată de conducere

Lovitură pentru FCSB! MM Stoica: „S-a terminat!”

E gata! Cosmin Olăroiu are oferta pe masă

Cu ce se ocupă Diana Bulimar după retragere: fosta gimnastă și-a urmat visul
Vi-l amintiți pe Mirko Pigliacelli? Fostul portar de la Craiova, cu un pas în Serie A!
Omul care i-a băgat o avere în conturi lui Vlad Chiricheș rupe tăcerea: „M-a trădat!”
Fața la Joc, ACUM pe PRO TV și pe VOYO! Diana Bulimar și Sorin Pârcălab sunt invitații speciali
Exod la Chelsea! Cinci staruri pot pleca în vară
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Vârful de 1 milion de euro al lui Becali, dublu campion cu FCSB, rupe plasele în Liga 3! E golgheter și vedetă locală
Stefan Nikolic, OUT după două minute: fostul atacant de la FCSB și-a spart capul în Cupa României
Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

