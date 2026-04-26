Fostul atacant de la FCSB s-a retras și a intrat în afaceri: „Am avut oferte din România să continui”

Retras oficial în vara anului 2025, după o ultimă experiență la SCM Zalău în eșalonul al treilea, fostul vârf al roș-albaștrilor a decis să nu mai dea curs propunerilor de a continua pe teren. Deși a fost dorit în continuare în fotbalul românesc, jucătorul a ales calea antreprenoriatului.

Proiect sportiv în orașul natal

Fostul fotbalist s-a întors în Niksic, locul unde s-a născut, și dezvoltă o bază sportivă de care este foarte mândru. Complexul va include terenuri sintetice, un balon pentru fotbal, terenuri de padel, dar și o academie dedicată copiilor.

„Sunt bine. M-am retras în vara anului trecut de la Zalău. Am avut niște oferte să continui, din România și Muntenegru, dar nu mai aveam timp. Am început un proiect aici în Muntenegru, în Niksic, orașul meu natal. Un balon de fotbal, terenuri sintetice, două terenuri de padel și o să avem și școala noastră de fotbal”, a spus Nikolic, potrivit Digisport.

Atacantul a explicat că, deși fizic ar mai fi putut face față ligilor inferioare, lipsa motivației și dorința de a se dedica familiei l-au determinat să pună stop carierei de 17 ani. Mai mult, acesta a subliniat legătura strânsă pe care a păstrat-o cu țara noastră.

„Eu mai puteam juca unul sau două sezoane, din punct de vedere fizic. Dar nu mai aveam motivație. Au crescut copiii, a apărut și acest proiect și am simțit că trebuie să mă las de fotbal. România este a doua mea casă, am petrecut aproape 7 ani acolo. România o să fie mereu în inima mea”, a transmis fostul jucător.