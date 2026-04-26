Nicolae Dică a reacționat imediat: ce a spus despre antrenorul dorit de FCSB

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB este în căutarea unui nou antrenor după ce Mirel Rădoi a plecat.

TAGS:
Nicolae DicaFCSBElias CharalambousGigi Becali
Din articol

Gigi Becali vrea să îl readucă pe Elias Charlambous la FCSB, după ce Mirel Rădoi a plecat în Turcia. Patronul lui FCSB va negocia în zilele următoarea cu antrenorul Cipriot, pentru a-l convinge să revină pe banca formației roș-albastre.

Nicole Dică, despre posibila revenire a lui Elias Charalambous: „Are puterea să-l convingă”

  • Nicolae dica
×
Nicolae dica
Nicolae Dică
Nicolae Dică
Nicolae Dică
Nicolae Dica Fcsb 140922
"Este o onoare sa antrenez clubul pe care il iubesc". Declaratiile lui Dica la prezentarea oficiala in functia de antrenor al Stelei
"De ce a ramas Alibec in tribuna?". Reactia lui Nicolae Dica dupa 1-1 cu CSU Craiova si ce a spus despre meciul decisiv cu Plzen
OUT de la Steaua! Inca un jucator si-a reziliat astazi contractul cu echipa lui Nicolae Dica si va semna cu alta echipa din Liga 1
Nicolae Dica, despre prelungirea contractului cu Steaua: "Nu ma incanta nimic daca semnez acum si in martie sunt dat afara!"
ÎNAPOI LA ARTICOL

Nicolae Dică a fost întrebat despre situația de la FCSB, dar și despre posibila revenire a lui Elias Charalambous.

Fostul antrenor al formației bucureștene e de părere că cipriotul va accepta să revină la FCSB pentru acest final de sezon, dar nu va continua din stagiunea viitoare.

„Se vor întâlni sigur, de răspuns, nu știu ce să zic. Dacă a refuzat prima dată... La cum îl știu pe patronul FCSB-ului, are puterea să-l convingă. Ar fi una dintre cele mai bune soluții.

El cunoaște bine lotul, a jucat cu acești jucători. Cred că ar fi bine pentru el să revină, dar din vară nu cred își va dori să rămână, pentru că își dorește să plece la altă echipă”, a spus Nicolae Dică, conform Digi Sport.

Gigi Becali anunță negocieri cu Elias Charalambous

Conducerea campioanei en-titre este decisă să numească un antrenor străin, iar prima variantă la care s-au gândit oficialii a fost Elias Charalambous, cipriotul care a părăsit echipa la finalul sezonului regulat, când FCSB a ratat calificarea în play-off, iar banca tehnică a fost preluată de Mirel Rădoi.

Totuși, Mihai Stoica a dezvăluit, fără a da prea multe explicații, că Elias Charalambous a refuzat propunerea. Gigi Becali a mărturisit că cipriotul este rușinat să se întoarcă la FCSB având în vedere că abia a părăsit echipa. Totuși, patronul roș-albaștrilor nu vrea să renunțe și are de gând să vorbească și zilele următoare cu Charalambous, când cipriotul va ajunge în România din motive personale. 

El a spus că ar veni, dar îi e rușine că nu știe ce să spună că a plecat de o lună. Eu o să îi spun, că vine săptămâna asta la Teia (n.r. Sponte) că e prieten cu el. Eu o să îi spun: <<Mă, băiatule, tu nu vii antrenor, vii să ajuți la o echipă care te-a ajutat. Vii o lună jumate în vacanță în România. Avem nevoie de tine să avem antrenor, că nu ne permite regulamentul>>. 

După aia e posibil să mergem mai departe dacă e calificare. Vine să ajute. Nu știu ce i-a spus MM. Am nevoie să vină peste două săptămâni, când expiră termenul ăla. Îl refuză el pe MM, dar nu pe mine. MM e MM, Gigi Becali e Gigi Becali, eu așa cred. Hai să vedem”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!