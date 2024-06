După două runde desfășurate în faza grupelor de la Campionatul European din Germania, naționala de fotbal a României se clasează în fruntea Grupei E cu trei puncte, la egalitate cu celelalte competitoare - Belgia, Slovacia și Ucraina - dar cu un golaveraj mai bun decât al respectivelor reprezentative.

Alin Stoica: ”Nu am nicio treabă cu Ianis și Răzvan Marin” + ce spune înainte de România - Slovacia și despre calificarea în optimi

După ce a oferit un interviu în presa din Belgia în care a avut declarații puternice la adresa naționalei, fostul internațional român cu meciuri în UEFA Champions League, Alin Stoica, a clarificat faptul că nu are nimic de împărțit cu Ianis Hagi și Răzvan Marin, ci a vrut să remarce faptul că Ianis nu a bifat prea multe minute în Spania, la Alaves, și că Marin s-a luptat la evitarea retrogradării cu Empoli.

”Nu am nicio treabă cu Ianis Hagi și Răzvan Marin. Am fost întrebat despre fotbaliștii care au evoluat în Belgia și s-a înțeles greșit ce am vrut să spun. Vreau să mă corectez. Eu, despre Ianis, am spus că la Alaves nu a jucat, nicidecum că în cazul în care nu era băiatul lui Hagi nu era convocat. Am spus că dacă România avea în lotul convocaților jucători care bifau mai multe apariții în străinătate, atunci nu cred că Ianis ar mai fi fost convocat acum. Despre Răzvan Marin nu am spus niciodată că nu a progresat. Am spus că joacă la retrogradare la Empoli.

Nu vreau să creadă că am ceva cu ei. Chiar și Edi (n.r. Iordănescu, selecționerul României) știe foarte bine că nu am nimic cu el! Dar, da, norocul i-a calificat. El știe foarte bine că înainte de meciuri i-am dat mesaj să-i spun că mă rog la Dumnezeu să se califice”, a spus Alin Stoica pentru Sport.ro.

Meciurile României se văd la Pro TV și pe VOYO! România - Slovacia e miercuri, de la ora 19:00

Cât despre primele două confruntări ale României la EURO 2024 (3-0 vs. Ucraina, la Munchen, & 0-2 vs. Belgia, la Koln), Alin Stoica a sugerat că are încredere în calificarea tricolorilor în optimile de finală ale turneului. România are nevoie de un singur punct împotriva slovacilor, la Frankfurt, pentru a-și asigura prezența în faza eliminatorie a competiției.

”(n.r. Ce poți spune despre cele două meciuri ale României de până acum?) Are trei puncte. Eu nu consider că împotriva belgienilor a fost diferență de valoare. A fost diferență de ritm! Unde evoluează fotbaliștii. Ei se bat pentru trofee. Ai noștri, la retrogradare. Eu cred că asta a făcut diferența în partida respectivă. La ucraineni da, a depins puțin și de greșelile lui Lunin.

Echipa României are șanse de a se califica în optimi!

Nu i-am văzut pe slovaci cum joacă, dar eu spun că totul e deschis în această grupă. Acum, vedem. Nu mi se pare că vor face meci nul. E greu, e vorba despre un turneu final aici. Dacă îți dai autogol singur? Trebuie să te lase ăia să marchezi? E nivel înalt, după se fac anchete. Ăsta e punctul meu de vedere. Ambele echipe nu vor risca să încaseze gol.

Toate echipele au șanse. Plus, poți să mergi de pe locul trei”, a mai spus Alin Stoica.

Lotul României pentru EURO 2024

PORTARI: Horațiu Moldovan (Atlético de Madrid), Florin Niță (Gaziantep), Ștefan Târnovanu (FCSB)

FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burcă (Al-Okhdood), Radu Drăguşin (Tottenham), Vasile Mogoş (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Bogdan Racovițan (Rakow), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Adrian Rus (Pafos)

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldău (Konyaspor), Ianis Hagi (Alavés), Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (Empoli), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Nicolae Stanciu (Damac), Adrian Şut (FCSB)

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Florinel Coman (FCSB), Denis Drăguş (Gaziantep), Dennis Man (Parma), Valentin Mihăilă (Parma), George Puşcaş (Bari)