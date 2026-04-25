Primul jucător care pleacă în vară de la FCSB: ”Și-a luat deja rămas bun”

Primul jucător care pleacă în vară de la FCSB: ”Și-a luat deja rămas bun” Superliga
Campioana are o singură misiune în actuala stagiune: accederea în cupele europene la finele sezonului.

FCSB a încheiat sezonul regulat pe locul 7 cu 46 de puncte. În 30 de etape, campioana en-titre a bifat 13 victorii, la care s-au adăugat șapte rezultate de egalitate și 10 înfrângeri.

Elias Charalambous și Mihai Pintilii au demisionat după ce au ratat accederea în play-off, iar Gigi Becali l-a chemat pe Mirel Rădoi să-l ajute în play-out.

Doar că Rădoi a plecat după cinci etape în care a înregistrat patru victorii, un egal și un eșec. Finul patronului de la FCSB a semnat cu Gaziantep, echipă din primul eșalon al Turciei.

Primul jucător care pleacă în vară de la FCSB: ”Și-a luat deja rămas bun”

Vlad Chiricheș, la FCSB / Foto Sport Pictures
Înainte să plece Rădoi de la FCSB, Gigi Becali l-a criticat aspru pe Vlad Chiricheș, care s-a accidentat în meciul cu Farul Constanța (3-2) și a lipsit de la confruntarea cu Petrolul.

În fapt, Chiricheș va rata tot sezonul și va pleca în vară de la FCSB. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit că fundașul și-a luat la revedere și de la colegi.

”Am avut o discuție cu Vlad Chiricheș. Accidentarea e până la finalul campionatului. Ar fi trebuit să meargă la Belgrad, dar știm discuția, nu mai avea rost.

El m-a întrebat dacă e imperios necesar să mai vină la programul cu echipa. Și-a luat rămas bun de la băieți. Poate veni oricând la noi, e unul dintre băieți. Mai are 40 de zile de contract, acolo se termina și accidentarea. Pentru Chiricheș s-a terminat.

Regret un singur lucru, discuțiile care au apărut. Deja m-am obișnuit. L-am întrebat pe Gigi de ce trebuie neapărat să critice jucătorii.

Eu nu înțeleg chestiile astea, nimeni nu poate să îl oprească. De ce dai și echipa? Discutăm între noi, de ce o dai? Acum nu o să o mai dea, a înțeles și el”, a spus MM Stoica la televiziunea Prima Sport.

Disputa Gigi Becali - Vlad Chiricheș. Patronul lui FCSB i-a cerut iertare fotbalistului: ”Ai dreptate!”

Patronul FCSB a spus după meciul cu Farul Constanța că speră ca Vlad Chiricheș să se fi accidentat și să nu mai poată juca la gruparea roș-albastră.

Între timp, Gigi Becali și-a prezentat scuzele față de Chiricheș.

”Așa m-a schimbat Dumnezeu! Nu știu cum a făcut. Nu am spus că are dreptate el? M-au întrebat și am zis, da, domne, are dreptate el!

Eu am spus la nervi, ce am spus. Dar am spus că așa e. Păi, el are dreptate! Dreptatea o are el, Chiricheș! Păi, nu am câștigat cu el 10 milioane, când l-am vândut? Nu am câștigat milioane cu el, din calificări? Are dreptate el!

Și nu doar că are dreptate. Dar nici măcar nu a fost agresiv, a fost cu foarte mult bun simț.

Eu, când spun ceva, spun și eu la nervi, dar îmi cer iertare! Îi cer acum iertare, dacă l-am supărat, dar părerea este aceeași. Nu pot să-mi schimb părerea”, spunea recent Gigi Becali la Digi Sport.

Viktor Orban își cedează mandatul de parlamentar. Susține că se va concentra pe „reorganizarea părții naționale”
Reghecampf dă lovitura: 6,000,000 de euro!
Fotbalistul român titular împotriva României! ”O zi frumoasă, am vorbit aceeași limbă cu adversarii”
Grecii au descris într-un singur cuvânt PAOK-ul lui Lucescu după finala pierdută cu OFI Crete
Cadu, revenit la Cluj, a dat verdictul: „E cel mai bun din România! A făcut un miracol“
Daniel Pancu exultă după victoria cu ”U” Cluj: ”Suntem cea mai bună echipă din 2026!” Ce a spus despre venirea lui Cadu
Andrei Cordea, replică după ce Daniel Pancu nu l-a titularizat în CFR Cluj - „U” Cluj: „Nu este genul acela”
Gigi Becali nu renunță! Negociază ”la sânge” cu antrenorul dorit la FCSB: ”Mă, băiatule!”

Mirel Rădoi, făcut praf la primul meci în Turcia! Debut cu stângul la Gaziantep

El ar fi noul antrenor al lui Real Madrid din vară! Va fi pe bancă la Cupa Mondială

Vinicius cere un salariu astronomic la Real Madrid! Decizia luată de conducere

Prima plecare de la FCSB! Jucătorul și-a făcut bagajele și și-a luat rămas-bun de la colegi

Ce a spus Mihai Popescu după ce Gigi Becali a anunțat că îi va prelungi contractul la FCSB



Grecii au descris într-un singur cuvânt PAOK-ul lui Lucescu după finala pierdută cu OFI Crete
Fotbalistul român titular împotriva României! ”O zi frumoasă, am vorbit aceeași limbă cu adversarii”
Cadu, revenit la Cluj, a dat verdictul: „E cel mai bun din România! A făcut un miracol“
Daniel Pancu exultă după victoria cu ”U” Cluj: ”Suntem cea mai bună echipă din 2026!” Ce a spus despre venirea lui Cadu
Lovitură pentru FCSB! MM Stoica: „S-a terminat!”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
stirileprotv Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

stirileprotv Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

