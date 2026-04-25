Primul jucător care pleacă în vară de la FCSB: ”Și-a luat deja rămas bun”

Doar că Rădoi a plecat după cinci etape în care a înregistrat patru victorii, un egal și un eșec. Finul patronului de la FCSB a semnat cu Gaziantep, echipă din primul eșalon al Turciei.

Elias Charalambous și Mihai Pintilii au demisionat după ce au ratat accederea în play-off, iar Gigi Becali l-a chemat pe Mirel Rădoi să-l ajute în play-out.

FCSB a încheiat sezonul regulat pe locul 7 cu 46 de puncte . În 30 de etape, campioana en-titre a bifat 13 victorii, la care s-au adăugat șapte rezultate de egalitate și 10 înfrângeri.

Înainte să plece Rădoi de la FCSB, Gigi Becali l-a criticat aspru pe Vlad Chiricheș, care s-a accidentat în meciul cu Farul Constanța (3-2) și a lipsit de la confruntarea cu Petrolul.

În fapt, Chiricheș va rata tot sezonul și va pleca în vară de la FCSB. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit că fundașul și-a luat la revedere și de la colegi.

”Am avut o discuție cu Vlad Chiricheș. Accidentarea e până la finalul campionatului. Ar fi trebuit să meargă la Belgrad, dar știm discuția, nu mai avea rost.

El m-a întrebat dacă e imperios necesar să mai vină la programul cu echipa. Și-a luat rămas bun de la băieți. Poate veni oricând la noi, e unul dintre băieți. Mai are 40 de zile de contract, acolo se termina și accidentarea. Pentru Chiricheș s-a terminat.

Regret un singur lucru, discuțiile care au apărut. Deja m-am obișnuit. L-am întrebat pe Gigi de ce trebuie neapărat să critice jucătorii.

Eu nu înțeleg chestiile astea, nimeni nu poate să îl oprească. De ce dai și echipa? Discutăm între noi, de ce o dai? Acum nu o să o mai dea, a înțeles și el”, a spus MM Stoica la televiziunea Prima Sport.

Disputa Gigi Becali - Vlad Chiricheș. Patronul lui FCSB i-a cerut iertare fotbalistului: ”Ai dreptate!”

Patronul FCSB a spus după meciul cu Farul Constanța că speră ca Vlad Chiricheș să se fi accidentat și să nu mai poată juca la gruparea roș-albastră.

Între timp, Gigi Becali și-a prezentat scuzele față de Chiricheș.

”Așa m-a schimbat Dumnezeu! Nu știu cum a făcut. Nu am spus că are dreptate el? M-au întrebat și am zis, da, domne, are dreptate el!

Eu am spus la nervi, ce am spus. Dar am spus că așa e. Păi, el are dreptate! Dreptatea o are el, Chiricheș! Păi, nu am câștigat cu el 10 milioane, când l-am vândut? Nu am câștigat milioane cu el, din calificări? Are dreptate el!

Și nu doar că are dreptate. Dar nici măcar nu a fost agresiv, a fost cu foarte mult bun simț.

Eu, când spun ceva, spun și eu la nervi, dar îmi cer iertare! Îi cer acum iertare, dacă l-am supărat, dar părerea este aceeași. Nu pot să-mi schimb părerea”, spunea recent Gigi Becali la Digi Sport.