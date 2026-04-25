Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a comunicat că, într-o proporție foarte ridicată, sezonul lui Siyabonga Ngezana s-a încheiat alături de campioana en-titre a României.

Mihai Stoica: „S-a terminat și pentru Ngezana”

Ngezana s-a ales cu o coastă fracturată după un duel cu Denis Alibec în partida Farul Constanța - FCSB 2-3. Rămâne de văzut dacă fundașul central sud-african se va reface pentru Campionatul Mondial din vară, organizat în SUA, Canada și Mexic.

„S-a terminat și pentru Ngezana, e neverosimil așa ceva! Să vedeți cine l-a accidentat. Alibec l-a accidentat la meciul cu Farul și i-a fracturat o coastă. Cred că e prima dată când Alibec accidentează pe cineva.

Stoica: „Ratează 3-4 săptămâni”

Nu știu dacă pierde Cupa Mondială, dar ratează 3-4 săptămâni. S-ar putea la baraj, dar la cum joacă Mihai Popescu și Dawa, e greu să apară”, a declarat Mihai Stoica, la televiziunea Prima Sport 1.

105 partide, 3 goluri și două pase de gol a adunat Ngezana la FCSB.

33 de meciuri, un gol și o pasă decisivă a strâns în sezonul curent; el a ratat precedentele 12 jocuri până la duelul cu Farul din cauza unei accidentări la menisc.

2.600.000 de euro este cota sa de piață, potrivit Transfermarkt.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a transmis că vrea să aducă pe bancă un alt antrenor străin, pentru că niciun antrenor român disponibil în acest moment nu se poate ridica la pretențiile cerute de FCSB.

Gigi Becali a declarat însă că nu exclude numirea unui tehnician din România, lucru ce l-a făcut pe Mihai Stoica să declare că va demisiona dacă acest lucru se va întâmpla.

„(n.r. Dacă Gigi Becali decide să aducă pe unul dintre oamenii ăștia?) Atunci va trebui să aducă pe cineva sau să aleagă din club pe cineva în locul meu”, spunea Mihai Stoica zilele trecute.

Gigi Becali a reacționat într-o intervenție telefonică la Prima Sport. Patronul de la FCSB crede că președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a spus că va pleca doar din orgoliu și de fapt nu se va ține de cuvânt.

Mai mult, Becali a ținut să îi transmită lui Mihai Stoica faptul că, deși ține la el ca la un frate, el este cel care ia toate deciziile la club.

”L-am întrebat dacă a spus așa ceva (n.r. că va pleca de la FCSB dacă Becali va numi un antrenor român). A zis 'Da, am spus și eu așa!'. Nu știu cum a spus-o, pe ce ton, în ce context, dar a spus-o din orgoliu. Eu nu greșesc. El fiind fratele meu, îi dau multă autoritate.

Oamenii, când le dai multă autoritate, ei nu își dau seama, <<bă, stai puțin, nu e chiar așa>>. Una e să te iubească cineva ca pe un frate, alta e o chestiune de genul ăsta. Eu hotărăsc când e vorba de așa ceva. A greșit și el, nu și-a dat seama ce a zis. A exagerat”, a spus Becali la Prima Sport.